Sénégal: Thiès - Trois ouvriers coincés sous les décombres après l'effondrement d'un bâtiment en construction

Un bâtiment de type R+5 en construction s'est effondré, ce mardi 27 octobre 2026, à Thiès, à proximité du stade Lat Dior, dans le quartier Sud Stade. Trois ouvriers, dont une fille, sont coincés sous les décombres.

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers s'est déployée sur les lieux pour tenter de secourir les victimes. Selon les premières informations disponibles, deux d'entre elles présenteraient encore des signes de vie.

La Police a également établi un cordon de sécurité autour de la zone pour sécuriser le périmètre et faciliter les opérations de secours.

Le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao, et le préfet du département, Mame Less Cabou, sont sur place pour superviser les opérations.

Les circonstances de cet effondrement restent à déterminer. Les opérations de secours se poursuivent pour tenter d'extraire les ouvriers ensevelis sous les décombres.

Pour rappel, les services de l'urbanisme avaient servi une sommation d'arrêter les travaux après le constat de dépassement du niveau autorisé de R +3.