Sénégal: Forum Mosco - Le pays déterminé à jouer un rôle clé dans le dialogue énergétique mondial

Le Sénégal a réaffirmé sa détermination à jouer un rôle clé dans le dialogue énergétique mondial. C'est ce qu'a soutenu le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf. Il s'exprimait, lors des réunions ministérielles à l'occasion du 8e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) tenu les 26 et 27 octobre 2026 à Moscou.

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, a conduit, les 26 et 27 octobre 2026 à Moscou, la délégation de la République du Sénégal aux travaux du 8e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF).

À l'issue des réunions ministérielles préparatoires, le ministre a pris part à la session au sommet, placée sous la présidence de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie.

« Nos délibérations ont porté sur les grandes orientations stratégiques du marché gazier mondial, avec un accent particulier sur la garantie de la sécurité énergétique globale, la stabilisation des marchés, ainsi que le rôle charnière du gaz naturel comme vecteur de transition énergétique et de croissance économique durable », a-t-il écrit.

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En marge de ces travaux de haut niveau, Abdourahmane Diouf s'est également entretenu avec ses homologues de la Fédération de Russie, de la République d'Azerbaïdjan, de la République islamique d'Iran et de l'État du Qatar.

« Ces audiences bilatérales nous ont permis de poser les jalons de partenariats stratégiques visant à accompagner les projets structurants du secteur des hydrocarbures au Sénégal. Nos échanges ont notamment porté sur la valorisation industrielle de nos ressources gazières, l'accélération de la stratégie Gas-to-Power, le développement de nos infrastructures logistiques nationales et la promotion active du contenu local », a-t-il dit.

D'après le ministre en charge de l'Énergie, par cette participation active, il réaffirme la détermination du Sénégal à jouer un rôle clé dans le dialogue énergétique mondial et à mobiliser des alliances stratégiques au service de sa souveraineté économique.

« Cette dynamique s'inscrit en parfaite harmonie avec les orientations fondamentales de la Vision Sénégal 2050, qui fait de l'énergie le moteur de notre transformation industrielle », a indiqué le ministre Abdourahmane Diouf.