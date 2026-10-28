Sénégal: Thiès - Un mort et deux blessés dans l'effondrement d'un immeuble R+5 en construction

Un bâtiment de type R+5 en construction s'est effondré, mardi 27 octobre 2026, aux environs de 9 heures 30, à Thiès, à proximité du stade Lat Dior, dans le quartier Sud Stade. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers s'est déployée sur les lieux pour tenter de secourir les victimes. Finalement au bout de trois heures d'intervention, deux ouvriers, coincés sous les décombres ont été sauvés alors qu'un troisième a perdu la vie.

Alerté à 9h35 les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux du sinistre 9 minutes. Dès leur arrivée, trois victimes leur ont été signalées. Aussitôt les Sapeurs-pompiers ont mis en oeuvre les moyens de recherche et de sauvetage dont ils disposaient en attendant les moins spécialisés qui devraient venir de Dakar.

La mise en oeuvre de l'ensemble des moyens d'intervention accompagné des moyens lourds mobilisés par la mairie de la ville de les entrepreneurs bonne volonté, a permis au bout de trois heures de temps de sauver deux ouvriers et d'extraire le corps sans vie de la troisième personne signalée dans les décombres.

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Le lieutenant-Colonel, Mame Diène Ndiaye, commandant du Groupement d'incendie et de secours N°2 a annoncé que les opérations de recherche se poursuivent pour être sûr qu'il n'y a plus de victimes. Les circonstances de cet effondrement restent à déterminer, mais selon les services de l'urbanisme, ce bâtiment avait l'objet d'une sommation d'arrêter les travaux après le constat de dépassement du niveau autorisé de R +3.

Arrivé sur les lieux l'effondrement tragique dès les premiers instants, le maire de la ville, Dr Babacar Diop et celui de Thiès Ouest, Mamadou Djité ont accompagné les opérations dans le déploiement des moyens logistiques. Dr Babacar Diop a exprimé sa gratitude envers les secouristes tout en déplorant une victime fatale, en promettant un soutien social aux familles touchées.

Pour Dr Babacar Diop, « ce drame met en lumière les défis croissants de l'insécurité urbaine dans la ville, surpassant les précédents problèmes liés à la saison des pluies ». Il a déclaré que « l'enquête ouverte, par le procureur, lui aussi présent sur les lieux, devra notamment déterminer comment le bâtiment a pu dépasser illégalement sa limite de construction initiale de trois étages pour atteindre cinq niveaux ».

Face à cette situation alarmante, l'édile de Thiès en appelle « les autorités à faire preuve d'un courage politique accru et d'une stricte rigueur dans l'application de la loi pour prévenir de futures catastrophes ».

Le président de l'Union nationale des Patrons d'Entreprises du Sénégal (Unpes), Maguèye Badiane a révélé qu'avec deux autres entreprises, les chefs d'entreprises thiessois ont uni leurs efforts et mis à disposition nos moyens logistiques et matériels de travaux publics. Les chefs d'entreprises ont mis à la disposition des Sapeurs-pompiers, des tractopelles, des excavateurs, des camions, des porte-chars et des chargeurs mécaniques, afin de contribuer aux opérations de recherche et de sauvetage des personnes ensevelies.