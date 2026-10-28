Sénégal: Zone militaire numéro 3 - Le Colonel Abdoulaye Mbengue installé

Le chef d'état-major général des Armées, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, a officiellement installé, ce mardi 27 octobre, à Kaolack, le Colonel Abdoulaye Mbengue dans ses fonctions de commandant de la Zone militaire n° 3 de Kaolack. Il succède au Colonel Massamba Thiam.

La cérémonie, marquée par une prise d'armes suivie d'un défilé de troupes à pied, s'est déroulée sur le boulevard El Hadj Abdoulaye Niasse, en présence des autorités administratives et religieuses de Kaolack.

Instructeur en techniques commandos, diplômé des écoles d'état-major de Chine et du Gabon, le Colonel Mbengue est également diplômé de l'École supérieure de guerre de l'Armée de terre des États-Unis. Avant sa nomination, il dirigeait le Prytanée militaire de Saint-Louis.

Le nouveau commandant entend poursuivre et renforcer les acquis en matière de défense du territoire, en mettant l'accent sur la discipline et la préparation opérationnelle des unités. « Il s'agira de les améliorer, en sensibilisant le personnel sur la discipline, mais aussi sur la préparation, afin que, le jour J, les unités soient prêtes à exécuter leur mission », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face aux menaces sécuritaires, notamment celles observées au Sahel et aux frontières, il a insisté sur l'anticipation et le renseignement pour permettre une réaction rapide avant que les risques n'affectent les populations.

Le Colonel Mbengue a enfin appelé les autorités et les populations à renforcer leur coopération avec les forces de défense et de sécurité, soulignant l'importance du partage d'informations pour mieux assurer la protection des personnes et du territoire.