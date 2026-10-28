Tunisie: Effets secondaires des médicaments - Les signalements ont augmenté, selon le CNPV

Le Centre National de Pharmacovigilance (CNPV) fait face à une augmentation du nombre de signalements concernant les effets indésirables des médicaments, a indiqué, ce mardi, le directeur général et médecin Pr.Riadh Daghfous, tout en soulignant que plus de 90 % d'entre eux ne présentent aucun caractère de gravité.

Depuis le début de l'année 2026 et jusqu'au mois d'octobre, le Centre a enregistré près de 4 000 cas d'effets secondaires sur un total de 7 500 consultations externes. Cette hausse des notifications témoigne d'une prise de conscience grandissante chez les citoyens et les professionnels de santé quant à l'importance d'évaluer les symptômes indésirables après la prise de médicaments afin de prévenir les risques associés.

Parmi les manifestations les plus fréquemment rapportées figurent les allergies cutanées, les perturbations des bilans hépatiques et rénaux, ainsi que divers cas recensés chez des patients souffrant de maladies chroniques.

Le responsable a également précisé que certaines situations initialement signalées se sont avérées être la conséquence d'une alimentation spécifique, d'infections virales ou de l'utilisation de produits cosmétiques inadaptés.

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Le directeur général a rappelé que la mission première du Centre vise à rationaliser l'usage des médicaments auprès du grand public. Il a ainsi rappelé qu'en 2025, environ 4 300 cas d'effets indésirables avaient été recensés sur un total de 8 578 consultations, une année également marquée par l'accueil de 400 femmes enceintes venues évaluer l'impact potentiel de certains traitements sur les foetus.

Pr Daghfous a, par ailleurs, émis une mise en garde ferme contre l'achat de médicaments ou de compléments alimentaires via les réseaux sociaux et en dehors des circuits de distribution officiels. Il a souligné les dangers liés à l'ignorance de la composition de ces produits et aux complications graves qu'ils peuvent engendrer pour la santé. Dans le même contexte, il a insisté sur la nécessité d'éviter l'automédication, en particulier l'usage non prescrit d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires.

Dans le cadre de l'amélioration de ses services, le directeur a annoncé que le CNPV travaille actuellement sur un projet de téléconsultations médicales. Cette initiative vise à alléger les contraintes de déplacement pour les habitants des régions éloignées des antennes et centres régionaux, actuellement implantés à Sousse, Sfax, Monastir, Bizerte et Nabeul. Il a également rappelé que le centre de Tunis compte à ce jour 18 médecins.

Pour rappel, le Centre National de Pharmacovigilance, placé sous l'égide du ministère de la Santé, a pour mission fondamentale de surveiller la sécurité des médicaments, des vaccins et des cosmétiques après leur mise sur le marché, ainsi que de suivre leurs effets secondaires afin d'évaluer les risques et de préserver la santé publique.