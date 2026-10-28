Tunisie: L'huile d'olive et l'agroalimentaire prêts à conquérir le marché russe

La Tunisie dispose d'un potentiel d'exportation inexploité de 27 millions de dollars vers le marché russe, alors que les échanges commerciaux entre les deux pays connaissent un rééquilibrage marqué par une baisse substantielle du déficit commercial tunisien.

Selon les données de la représentation du Centre de Promotion des Exportations (Cepex) à Moscou, le secteur agroalimentaire s'impose comme le principal levier de cette dynamique, représentant à lui seul 70 % des ventes tunisiennes vers la Russie, devant les industries diverses (13 %), le textile-habillement (12 %) et les industries mécaniques et électriques (5 %).

L'huile d'olive figure en tête des opportunités non captées, avec un potentiel d'exportation additionnel évalué à 4,7 millions de dollars, sachant que 85 % des opportunités dans ce créneau restent inexploitées. D'autres secteurs affichent également des marges de progression importantes, notamment les volants de direction , les tiges de chaussures, les appareils médicaux et les pâtes alimentaires.

En 2025, la structure des exportations tunisiennes vers la Russie reposait majoritairement sur les dattes (31,88 %), l'huile d'olive (13,62 %), les conserves de poisson (13,31 %), les bandes plastiques (8,89 %) et les vêtements (7,90 %).

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Sur le plan de la balance commerciale, les neuf premiers mois de l'année 2026 ont été marqués par un repli de 54 % des importations tunisiennes en provenance de Russie, tombées à 1 552,3 millions de dinars contre 3 375,1 millions de dinars sur la même période en 2025. Parallèlement, les exportations tunisiennes ont progressé de 14 %, s'établissant à 32,4 millions de dinars.

Cette inflexion contribue à réduire le déficit commercial avec la Russie, lequel s'était élevé à 4 186,7 millions de dinars pour l'ensemble de l'année 2025, contre 5 384,4 millions de dinars en 2024.

Les importations tunisiennes depuis la Russie demeurent quant à elles dominées par les produits énergétiques et céréaliers. Durant les sept premiers mois de 2026, le blé dur, l'huile de colza , l'orge et l'aluminium figurent parmi les principaux produits importés de Russie.