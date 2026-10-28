Tunisie: Le 28 octobre, dernier délai pour la déclaration fiscale mensuelle des personnes morales

27 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Direction générale des Impôts (DGI), relevant du ministère des Finances, rappelle que mercredi 28 octobre 2026 est le dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes morales non soumises au régime de déclaration et de paiement à distance des impôts.

La DGI a appelé les contribuables concernés à s'acquitter de leurs obligations fiscales dans les délais afin d'éviter les pénalités de retard. Et d'ajouter que les contribuables peuvent contacter les services de la DGI via le numéro vert 81 100 400 pour obtenir plus d'informations.

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