Tunisie: Lutte - Championnats du monde - Zeineb Sghaier et Chahrazad Ayachi en lice

La participation tunisienne au Mondial qui se déroule à Astana, capitale du Kazakhstan, est attendue.

La Tunisie sera de ce fait représentée dans les épreuves de lutte par le duo composé de Zeineb Sghaier et Chahrazed Ayachi sous la direction de la championne olympique et entraîneur Maroua Amri qui a, rappelons-le, obtenu une médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Rio en 2016 (dans la catégorie des -58 kg), devenant ainsi la première lutteuse africaine médaillée olympique.

Chahrazed Ayachi sera en lice dans la catégorie des -50 kg, dont les épreuves sont programmées pour aujourd'hui et demain.

Quant à la championne d'Afrique Zeineb Sghaier, elle concourra dans la catégorie des -72 kg, avec des épreuves prévues demain mercredi et jeudi.