Sénégal: La nouvelle cheffe de la délégation de l'UE au pays, Aude Maio-Coliche, a présenté ses lettres de créance

Dakar — La nouvelle cheffe de la délégation de l'Union européenne (UE) au Sénégal, Aude Maio-Coliche, a présenté, mardi, ses lettres de créance au président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a-t-on appris de l'organisation dirigée maintenant par cette diplomate française.

Elle remplace le Franco-Maltais Jean-Marc Pisani, qui représentait l'UE au Sénégal depuis quatre ans.

"Aude Maio-Coliche [...] prend ses fonctions à un moment clé de la relation historique et étroite entre l'UE et le Sénégal, qui ont l'ambition commune de consolider ce partenariat stratégique", souligne la délégation de l'Union européenne dans un communiqué parvenu à l'APS.

Le partenariat sénégalo-européen "se traduit par un dialogue régulier et une coopération renforcée dans des domaines clés tels que l'investissement et le développement économique, la paix et la sécurité, la migration et la gouvernance", ajoute la même source.

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Elle affirme que "l'UE et le Sénégal partagent la volonté de promouvoir un multilatéralisme efficace et un ordre international fondé sur le droit et la justice".

Le communiqué explique qu'Aude Maio-Coliche prend fonctions dans un contexte de "nouvelle dynamique [de] la présence de l'UE dans la région, avec le lancement du nouveau hub destiné aux partenariats internationaux, basé à Dakar, qui couvrira six pays de la région".

Il rappelle que la délégation de l'UE au Sénégal accueille plusieurs représentations régionales clés : celles de l'Instrument de politique étrangère, de l'Office d'aide humanitaire, de la Banque européenne d'investissement, etc.

"Dix-sept États membres de l'UE (Team Europe) sont engagés auprès du Sénégal, aux côtés de l'ambassadrice", signale la même source.

Au cours des cinq dernières années, Mme Maio-Coliche a exercé les fonctions de directrice de la communication stratégique et de la prospective, de directrice générale adjointe par intérim pour l'Afrique et d'ambassadrice de l'UE pour l'Égalité, au sein du Service européen pour l'action extérieure.

Elle a été ambassadrice de l'Union européenne en Argentine et au Venezuela.

"Tout au long de sa carrière, elle a exercé différentes fonctions au sein de la Commission européenne et du Service européen pour l'action extérieure, notamment dans le domaine des relations entre l'UE et l'Amérique latine, entre l'UE et l'Afrique centrale", rappelle le communiqué.

En 2011, Aude Maio-Coliche a contribué à l'élaboration des politiques de ressources humaines du Service européen pour l'action extérieure.

En exerçant ses fonctions diplomatiques et institutionnelles, elle a travaillé en même temps dans le secteur privé, où elle a fourni des services de conseil en affaires européennes à des entreprises internationales.

"Je suis heureuse d'ouvrir ce nouveau chapitre au Sénégal, au service d'un partenariat fort, ambitieux et tourné vers l'avenir. Je salue la solidité et la qualité du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal, fondé sur des relations anciennes et un partenariat solide", note la même source en citant Mme Maio-Coliche.

"Je me réjouis à l'idée de rencontrer prochainement l'ensemble des acteurs politiques, économiques et de la société civile, les jeunes aussi, avec lesquels nous continuerons à faire vivre et à approfondir les liens qui nous unissent, dans la continuité du travail remarquable accompli par [...] Jean-Marc Pisani", a-t-elle ajouté.