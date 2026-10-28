Sénégal: Le pays milite en faveur du renforcement de la 'coopération gazière''

Moscou, 27 oct (APS) - Le Sénégal, par la voix de son ministre de l'Energie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, a souligné mardi à Moscou, la nécessité de promouvoir une nouvelle étape de "coopération gazière" qui favorise les investissements, le développement industriel et le partage des connaissances.

"Nous avons la responsabilité collective de préparer une nouvelle étape de coopération gazière internationale qui favorise les investissements, le développement industriel et le partage des connaissances", a-t-il notamment déclaré.

Intervenant au sommet de l'Organisation des pays exportateurs de gaz (GECF), organisé dans la capitale russe, Abourahmane Diouf, a assuré que le Sénégal qui espère devenir membre à part entière de l'organisation à l'horizon 2028, prendra toute sa part la réalisation d'une telle ambition. Le Sénégal détient à ce jour un statut d'observateur de ce cadre.

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M. Diouf a dans la foulée défendu la vision sénégalaise sous-tendant le renforcement de la coopération gazière internationale articulée autour de "trois convictions profondes". Il a notamment parlé de l'importance d'asseoir la souveraineté sur les ressources naturelles, soulignant qu'elle devait demeurer un "principe fondamental de la gouvernance énergétique mondiale".

Le ministre de l'Energie et du Pétrole, a également évoqué l'importance de la sécurité énergétique mondiale, laquelle, selon lui, exige des investissements durables et un environnement international prévisible.

Il n'a pas manqué de marteler que la coopération gazière internationale devait davantage contribuer au transfert de technologies, au développement des compétences et à la création de la valeur locale.