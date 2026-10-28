Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Une caravane pour orienter les jeunes vers les métiers du transport et de la logistique

Dakar, 27 oct (APS) - Une caravane de sensibilisation et d'orientation professionnelle destinée à faire découvrir aux jeunes les opportunités offertes par les métiers du transport et de la logistique a été lancée mardi à Dakar, dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a constaté l'APS.

Dénommée "AGL Youth Tour", cette initiative portée par Africa Global Logistics (AGL), en partenariat avec le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ), se déroulera du 31 octobre au 13 novembre, avec un parcours reliant Dakar à Saly, en passant par plusieurs localités.

Cette campagne vise notamment à rapprocher les jeunes du monde professionnel à travers des activités de découverte des métiers, d'orientation scolaire et professionnelle, de partage d'expériences et de sensibilisation à l'entrepreneuriat.

"Notre engagement va au-delà de notre contribution opérationnelle aux Jeux. Nous voulons aussi participer à la construction d'un héritage humain et social durable, au bénéfice notamment de la jeunesse", a dit le directeur général d'AGL Sénégal, Pascal Grellier.

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Pour M. Grellier, "la réussite des JOJ ne devrait pas uniquement se mesurer à la qualité de leur organisation ou aux performances sportives, mais également à leur capacité à inspirer les jeunes, à susciter des vocations, à développer des compétences et à ouvrir de nouvelles perspectives".

"Cette caravane constitue une valeur ajoutée à la programmation des Jeux, dont l'ambition est de favoriser les rencontres entre les cultures et les territoires, au-delà des compétitions et des médailles", a déclaré pour sa part Lucas Syllou Goth, le directeur marketing et partenariats du COJOJ.

Représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, Atmane Guèye a salué une initiative qui contribue à rapprocher les jeunes du monde professionnel et à leur faire découvrir les possibilités d'insertion dans des secteurs porteurs.

"Accompagner le jeune, ce n'est pas seulement lui parler de son avenir, c'est lui donner les moyens de construire son avenir", a-t-il indiqué.

Atmane Guèye a notamment mis en exergue les activités consacrées à l'entrepreneuriat, au sport et aux carrières professionnelles dans les secteurs du transport et de la logistique, estimant qu'elles permettent aux jeunes de mieux connaître les perspectives d'épanouissement et d'insertion qui s'offrent à eux.

La caravane prévoit également des activités éducatives et citoyennes, notamment des olympiades, une fête solidaire, ainsi qu'un master class destiné aux petites et moyennes entreprises sur l'excellence opérationnelle dans le secteur de la logistique.