Sénégal: UGB - Des chercheurs planchent sur l'intégration des invasions biologiques dans les curricula universitaires

Saint-Louis — Des chercheurs prennent part à un atelier sur l'intégration des invasions biologiques dans les curricula universitaires ouest-africains, ouvert ce mardi au Centre d'excellence africain en Mathématiques, informatique et TIC (CEA-MITIC) de l'université Gaston Berger (UGB).

"Cette rencontre démontre l'intérêt que peut avoir l'université pour une approche qui concerne des enjeux de biodiversité et socio-économiques à l'échelle de tous les pays", a déclaré dans un entretien avec la presse Dr Nathalie Gautier du réseau West African Network on Biological Invasions (WAN@BI).

Elle a souligné la pertinence de former les jeunes et les futurs professionnels sur une problématique qui est très contemporaine avec le changement global ou encore les espèces exotiques envahissantes d'un pays à un autre.

Mme Gautier a également souligné la nécessité d'avoir une législation, mais aussi de mettre des moyens financiers pour réussir à gérer cette problématique.

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De son côté, l'enseignant-chercheur à l'UGB, Oumar Mal Sarr a magnifié la tenue de cette rencontre importante consacrée à l'intégration des invasions biologiques dans les curricula universitaires ouest-africains.

Cette rencontre a réuni des chercheurs du Sénégal, du Mali, du Niger et du Bénin, auxquels s'ajoutent les partenaires de l'IRD membres du réseau WAN@BI.