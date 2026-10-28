Sénégal: Louga - L'ASC Keur Mbarick remporte la finale de la coupe du maire de Nguidile

27 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga, 27 oct (APS) - L'ASC Keur Mbarick a remporté la finale de la coupe du maire de Nguidile, dans la région de Louga (nord), en s'imposant sur le score d'un but à zéro face à l'équipe de Dara Diagne, au terme d'un match âprement disputé.

Le maire de la commune de Nguidile, Djily Lo, par ailleurs parrain de la finale, a salué l'esprit de fair-play dont ont fait preuve les deux équipes ainsi que leurs supporters tout au long de cette rencontre.

S'exprimant à cette occasion, il a invité les jeunes à s'investir davantage dans le développement de leur commune, en mettant l'accent sur l'importance de la formation professionnelle pour faciliter leur insertion dans la vie active.

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