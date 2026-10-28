Sénégal: La mairie de Kédougou réceptionne trois nouvelles salles de classes

Kédougou, 26 (APS) - La maire de Kédougou (sud-est) a réceptionné, mardi, trois nouvelles salles de classe réalisées grâce à l'appui de la société minière Sabodala Gold Operations (SGO) dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), a constaté l'APS.

"J'ai eu le plaisir de réceptionner trois nouvelles salles de classe, réalisées avec l'appui de notre partenaire SGO. Une contribution importante au renforcement des infrastructures scolaires de la commune de Kédougou", a déclaré Ousmane Sylla, maire de la ville de Kédougou.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de réception des salles de classes et de remise de fournitures eux écoles publiques de la commune, en présence d'officiels de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Kédougou.

Ousmane Sylla a ajouté que la journée a également été marquée par la remise de fournitures scolaires à l'ensemble des écoles de la commune, pour un montant de 12 millions de FCFA, ainsi que de tables-bancs d'une valeur de 10 millions de FCFA.

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"Au total, 22 millions de FCFA sont mobilisés pour améliorer les conditions d'apprentissage de nos élèves et accompagner nos établissements scolaires", s'est-il réjoui.

Il a fait savoir que le Conseil municipal de Kédougou a réalisé 22 salles de classe et des murs de clôture dans des établissements situés dans les quartiers périphériques de la commune.

"Ces réalisations traduisent notre volonté de renforcer l'accès à une éducation de qualité et d'offrir à nos enfants un environnement propice à la réussite", a-t-il déclaré.

Il a remercié tous ses partenaires, notamment Sabodala Gold Operations et le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), "pour avoir fait de l'école une priorité à travers un investissement durablement au profit de l'avenir de nos enfants".