Sénégal: Agropole centre - Les travaux du module régional de Ndangalma annoncés pour janvier 2027

Diourbel — Les travaux du projet agropole centre, relativement au module régional de Ndangalma, vont être lancés à partir de janvier 2027, a annoncé, mardi, à Diourbel (centre), le coordonnateur régional dudit projet, Bassirou Mané.

"Nous espérons qu'à partir de cette période, nous allons démarrer les travaux", a-t-il déclaré, précisant que les procédures de sélection des entreprises chargées de réaliser les plateformes départementales sont en cours.

L'ouverture des offres financières est prévue le 3 novembre, suivie de l'évaluation des soumissions au cours du même mois, en vue d'un démarrage des travaux durant le premier trimestre de 2027, a-t-il indiqué.

Bassirou Mané s'exprimait lors d'un forum B2B organisé par l"Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR), à travers sa direction du bassin arachidier nord.

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Cette initiative vise à renforcer les relations entre les acteurs des chaînes de valeur agricoles et à favoriser la conclusion de contrats de production et de commercialisation.

M. Mané a également annoncé la mise en place de centres de groupage, dont un à Sadio, dans la région de Diourbel, ainsi que de 21 parcs agro-industriels répartis dans les quatre régions de la zone d'intervention du projet.

Ces infrastructures sont destinées à favoriser la transformation des produits agricoles issus des différentes filières, notamment l'arachide, le mil, le maïs, le sorgho, le sel, ainsi que les fruits et légumes.

Le projet agropole centre vise ainsi à renforcer les capacités de transformation agro-industrielle dans sa zone d'intervention.