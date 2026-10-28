Sénégal: L'ANCAR veut renforcer ses relations avec les acteurs des chaînes de valeur agricoles

Diourbel — L'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR), à travers son antenne du bassin arachidier nord, a organisé mardi à Diourbel (centre) un forum B2B visant à renforcer les relations entre les acteurs des chaînes de valeur agricoles et à favoriser la conclusion de contrats de production et de commercialisation.

La rencontre a réuni des producteurs, des fournisseurs d'intrants et de matériel agricole, des institutions financières, ainsi que des organisations de producteurs et des transformateurs.

"C'est un forum qui offre un cadre d'échanges entre ces différents acteurs qui sont appelés à tisser des relations", a expliqué le coordonnateur de l'ANCAR, zone centre, Mamadou Diop.

Les producteurs ont besoin de financements, d'intrants et de débouchés pour écouler leurs productions, tandis que les fournisseurs et les transformateurs ont besoin de partenaires pour développer leurs activités, a-t-il dit.

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Selon M. Diop, cette initiative s'inscrit dans la promotion de l'approche SHEP, visant à orienter la production agricole vers le marché, notamment en aidant les producteurs à identifier les débouchés avant même de produire.

Il a précisé que le forum a bénéficié de l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), à travers le projet SHEP, et du projet agropole centre.

Le coordonnateur régional du projet agropole centre, Bassirou Mané, a rappelé que cette activité s'inscrit dans le cadre d'une convention de trois ans signée en mars 2025 avec l'ANCAR, couvrant les bassins arachidiers nord et sud.

Cette convention concerne les producteurs, les transformateurs et les commerçants des régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine.

Selon M. Mané, les échanges doivent aboutir à des contrats commerciaux formels permettant aux producteurs de mieux écouler leurs récoltes et aux transformateurs de disposer de matières premières en quantité suffisante.