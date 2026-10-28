Sénégal: Kaolack - Un centre médico-social et un bureau relais inaugurés au profit des agents de l'État

Kaolack — Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a inauguré mardi le centre médico-social et un bureau relais de la fonction publique à Kaolack (centre), deux infrastructures destinées à améliorer l'accès des agents de l'État aux soins de santé et à faciliter leurs démarches administratives.

Ces deux structures ont vocation à répondre aux besoins des fonctionnaires et de leurs familles dans les régions de Kaolack, Fatick, Diourbel et Kaffrine, en contribuant à rapprocher les services médico-sociaux et les prestations administratives des bénéficiaires, a indiqué le ministre lors de la cérémonie d'inauguration.

Le bureau relais permettra notamment aux agents de l'État de déposer et de suivre leurs dossiers administratifs sans devoir systématiquement se déplacer à Dakar, tandis que le centre médico-social contribuera à améliorer leur prise en charge sanitaire.

"Ces deux structures répondent à une même exigence : renforcer la proximité avec les agents de l'État", a souligné Mamadou Lamine Dianté, insistant sur la nécessité d'offrir aux usagers un accueil de qualité, des informations fiables et un traitement diligent de leurs demandes.

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Le ministre a invité les responsables et le personnel des deux structures à en faire des espaces d'écoute, d'orientation et d'accompagnement, estimant que l'efficacité du service public ne dépend pas uniquement des infrastructures, mais également de la disponibilité des agents et de la qualité des prestations fournies.

Il a également annoncé que le Sénégal prévoit d'organiser, en 2027, le Congrès mondial sur la santé et la sécurité au travail, une initiative destinée à renforcer la mobilisation autour de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.

Cette démarche s'inscrit dans la politique de modernisation de l'administration publique inscrite à l'Agenda national de transformation du service public, qui vise notamment à simplifier les procédures, à réduire les délais de traitement et à améliorer l'accès des citoyens aux prestations administratives.

Dans cette perspective, Mamadou Lamine Dianté a réaffirmé l'ambition de développer des Maisons du service public, conçues comme des espaces intégrés permettant aux usagers d'accéder à plusieurs services de l'administration en un même lieu.

Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, a salué l'ouverture du centre médico-social, estimant qu'il contribuera à faciliter la prise en charge sanitaire des travailleurs.

Il a exprimé sa volonté d'établir un partenariat avec cette structure pour permettre aux agents de sa municipalité de bénéficier de ses services.

Au nom des usagers, Madiouf Diouf s'est félicité de la mise en place du bureau relais, qui devrait réduire les déplacements à Dakar pour le dépôt et le suivi des dossiers administratifs.

Il a toutefois appelé le ministre à veiller à l'amélioration des conditions de travail des agents affectés à cette structure, en raison du rôle qu'ils jouent dans l'accompagnement des usagers.