Togo: Un assistant IA pour explorer l'écosystème numérique

L'Observatoire national du numérique propose un assistant conversationnel fondé sur l'intelligence artificielle.

Les internautes peuvent l'interroger en langage courant pour obtenir rapidement des données sur le développement du numérique au Togo.

Plus besoin de parcourir de longs tableaux : il suffit de poser une question, par exemple sur le taux de pénétration d'internet ou l'usage du mobile, pour obtenir la réponse.

L'Observatoire publie des indicateurs et statistiques sur l'écosystème numérique, élaborés selon les normes internationales. Ce nouvel outil vise à rendre ces données plus accessibles au grand public, aux chercheurs, aux entreprises et aux décideurs.