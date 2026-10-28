Gabon: Airtel déploie la 5G à Libreville, Akanda et jusqu'à Ntoum

Libreville, le 27 octobre 2026 -- La 5G d'Airtel Gabon est déployée à Libreville, à Akanda et jusqu'à Ntoum. Avec cette nouvelle étape, Airtel fait évoluer son réseau pour accompagner les nouveaux usages numériques des particuliers, des entreprises et des acteurs publics. Le lancement officiel de la 5G au Gabon a été marqué hier, le 26 octobre, lors de l'ouverture de la Gabon Digital Week.

Pour les clients, la 5G ouvre la voie à une expérience mobile plus fluide : partager des contenus volumineux, profiter de jeux en ligne plus réactifs, suivre des contenus vidéo ou travailler à distance dans de meilleures conditions. Pour les entreprises, elle offre de nouvelles perspectives pour connecter des équipements, soutenir la digitalisation des activités et développer des services innovants. L'expérience dépend toutefois de la couverture disponible, du terminal utilisé et des conditions d'accès au service.

« Avec la 5G, nous voulons mettre l'innovation au service des usages concrets : apprendre, entreprendre, créer et accéder plus facilement aux opportunités du numérique. Airtel Gabon est fier de contribuer à cette nouvelle étape et de poursuivre son engagement aux côtés du Gabon », déclare Thomas Herbert Gutjahr, directeur général d'Airtel Gabon.

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Du 26 au 30 octobre, Airtel Gabon accueille les visiteurs sur son stand au Palais des congrès de Libreville. Tout au long du forum, le public peut découvrir les produits et services Airtel, échanger avec les équipes et s'informer sur les solutions de connectivité destinées aux particuliers comme aux professionnels.

Des démonstrations et expériences interactives permettent également d'explorer les possibilités offertes par les nouvelles technologies et la connectivité. Les visiteurs peuvent notamment se renseigner sur Airtel 5G, SmartConnect, My Airtel App ainsi que les offres voix et data.

Le déploiement de la 5G prolonge l'action d'Airtel Gabon en faveur de la connectivité et de l'inclusion numérique. L'entreprise accompagne depuis plusieurs années des initiatives liées à l'éducation numérique, à la formation des jeunes et au développement des infrastructures.

Pour Airtel Gabon, la transformation numérique doit aller au-delà de la technologie : elle doit contribuer à créer des opportunités, soutenir les entreprises et rapprocher les populations des services et des savoirs.

À la Gabon Digital Week, l'opérateur invite le public à découvrir ses solutions et les nouveaux usages du très haut débit mobile