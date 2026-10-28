Ile Maurice: Le lobby pour le maintien du plastique commence à se manifester

Le ministère de l'Environnement a organisé un Buyers-Sellers Workshop au Caudan Arts Centre le lundi 26 octobre. Il faut saluer l'initiative du ministre Rajesh Bhagwan, qui a démontré qu'il existe des alternatives au plastique à usage unique. Les exposants ont eu l'occasion de présenter tous les produits fabriqués localement qui remplacent les emballages en plastique à usage unique.

Le ministre a bien fait de préciser que son ministère et le gouvernement veulent promouvoir un environnement plastic free. Rajesh Bhagwan a saisi cette occasion pour féliciter tous ceux qui ont énormément investi dans des équipements et des machines pour produire localement des emballages alternatifs.

Cependant, la résistance commence à s'organiser. L'un affirme que «le carton ne fait pas l'affaire». L'autre soutient que «les ménages boudent les bacs d'un ou de deux litres en carton de peur que la glace ne coule. Le risque est réel pour les crèmes glacées». «La margarine doit résister au gras, à l'humidité et aux allers-retours au réfrigérateur pendant six mois ou un an.» Ce sont là des arguments qui ne tiennent pas la route. Des arguments qui ne sont pas vrais.

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En ce qui concerne la margarine, Caractère travaille déjà avec une entreprise pour développer un emballage en carton qui résiste au gras, car il est OGR-Coated (Oil and Grease Resistant) et résiste aux allers-retours au réfrigérateur pendant plus d'un an. Le produit a été testé en laboratoire et s'est révélé parfaitement adapté à la margarine.

Les bacs à glace existent déjà et sont présents dans tous les supermarchés. Les entreprises qui cherchent vraiment à protéger l'environnement ont déjà adopté les bacs à glace en board paper. On les voit partout et on arrive difficilement à remarquer qu'ils ne sont pas en plastique à usage unique. Il en est de même pour les pots de yaourt et les pots de glace, qui se trouvent déjà sur le marché.

De plus, ceux qui avancent de faux arguments n'ont pas vraiment cherché de solutions, car ils ont préféré se cacher derrière le moratoire. Le ministère de l'Environnement a pris les devants cette fois-ci en démontrant, à travers l'exposition de lundi, qu'il existe des alternatives et qu'il suffit d'avoir la volonté de se débarrasser du plastique. Le lobby qui a toujours été très actif pour continuer à utiliser le plastique commence à se manifester. Mais cette fois, la volonté de se débarrasser du plastique est trop forte.

Caractère entend pleinement prendre part à cette transition. La compagnie suit de près les évolutions et les innovations à l'échelle internationale afin d'identifier et de développer des solutions d'emballage toujours plus durables, adaptées aux besoins de ses clients et aux exigences techniques du secteur. Elle met tout en oeuvre pour proposer des alternatives conciliant qualité, sécurité alimentaire et respect de l'environnement.

Pour Caractère, la recherche de solutions durables ne relève pas uniquement d'un discours : elle se traduit par des démarches concrètes et une volonté constante de contribuer à la réduction du plastique à usage unique.