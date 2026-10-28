Sénégal: Transformation économique - Les dirigeants de l'Union nationale des Chambres de métiers reçus au palais

Les dirigeants des quatorze Chambres de métiers du Sénégal, réunies au sein de l'Union nationale des Chambres de métiers, ont été reçus mardi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Selon une note de la présidence, les échanges ont porté sur la formation des artisans, la formalisation de leurs activités et l'accès au financement.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi 27 octobre 2026, au Palais de la République, les dirigeants des quatorze Chambres de métiers du Sénégal, réunies au sein de l'Union nationale des Chambres de métiers.

Établissements publics implantés dans chaque région, les Chambres de métiers encadrent un secteur dont la contribution à l'économie nationale est essentielle. Dans les ateliers de menuiserie, de couture, de mécanique ou de bijouterie, l'artisanat transmet, souligne le texte de la présidence, un savoir-faire de génération en génération et fait vivre des familles dans chaque quartier et chaque village du pays.

« Dans chaque atelier, chaque quartier, chaque village du Sénégal, des mains créent, transforment et font vivre notre économie. L'artisanat est une force essentielle de notre souveraineté économique », lit-on dans le texte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En réalité, le chef de l'État accorde à ce secteur une place de premier plan dans la transformation économique engagée dans le cadre de la Vision Sénégal 2050. Produire et transformer sur place ce que le pays consomme concourt directement à la souveraineté économique à laquelle il oeuvre, et l'artisanat en constitue l'un des ressorts les plus enracinés.

Ainsi, les échanges ont porté sur la formation des artisans, la formalisation de leurs activités et l'accès au financement. Dès lors, le président de la République entend accompagner les Chambres de métiers dans cette dynamique, afin que le travail des artisans trouve toute sa place dans la croissance du Sénégal.