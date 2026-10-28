Sénégal: Délégation de l'UE au pays - Aude Maio-Coliche, nouvelle ambassadrice

En présentant ses lettres de créance au président Bassirou Diomaye Faye, Aude Maio-Coliche ouvre un nouveau chapitre du partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Sénégal.

La nouvelle ambassadrice, cheffe de la Délégation de l'Union européenne (UE) au Sénégal, Aude Maio-Coliche, a présenté, le mardi 27 octobre 2026, ses lettres de créances au président Bassirou Diomaye Faye. Elle succède ainsi à Jean-Marc Pisani.

« Je suis heureuse d'ouvrir ce nouveau chapitre au Sénégal, au service d'un partenariat fort, ambitieux et tourné vers l'avenir. Je salue la solidité et la qualité du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal, fondé sur des relations anciennes et un partenariat solide », disait-elle à l'occasion de sa nomination.

Au cours des cinq dernières années, rappelle un communiqué de la Délégation de l'UE à Dakar, Mme Maio-Coliche a exercé les fonctions de directrice de la communication stratégique et de la prospective. Elle a également occupé les fonctions de Directrice générale adjointe par intérim pour l'Afrique et d'ambassadrice de l'UE pour l'Égalité au sein du Service européen pour l'action extérieure.

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Auparavant, elle a été ambassadrice de l'UE en Argentine et au Venezuela. Tout au long de sa carrière, elle a occupé différentes fonctions au sein de la Commission européenne et du Service européen pour l'action extérieure, notamment dans le domaine des relations entre l'UE et l'Amérique latine, ainsi que des relations entre l'UE et l'Afrique centrale.

En 2011, elle a également contribué à l'élaboration des politiques de ressources humaines du Service européen pour l'action extérieure, alors nouvellement créé. Parallèlement à son expérience diplomatique et institutionnelle, Mme Maio-Coliche a travaillé dans le secteur privé, où elle a fourni des services de conseil en affaires européennes à des entreprises internationales.

L'UE et le Sénégal partagent la volonté de promouvoir un multilatéralisme efficace et un ordre international fondé sur le droit et la justice. Aude Maio-Coliche prend ses fonctions à un moment clé de la relation historique et étroite entre l'UE et le Sénégal, deux entités motivées pour la consolidation de ce partenariat stratégique.

Celui-ci se traduit par un dialogue régulier et une coopération renforcée dans des domaines clés tels que l'investissement et le développement économique, la paix et la sécurité, la migration, la gouvernance. Sa prise de fonction intervient également dans une nouvelle dynamique pour la présence de l'UE dans la région, avec le lancement du nouveau hub pour les partenariats internationaux, basé à Dakar, qui couvrira six pays de la région.

La Délégation de l'UE au Sénégal accueille par ailleurs plusieurs représentations régionales clés, notamment celles de l'Instrument de politique étrangère (FPI), de l'Office d'aide humanitaire (ECHO) et de la Banque européenne d'investissement (BEI). Par ailleurs, 17 États membres de l'UE (Team Europe) sont engagés auprès du Sénégal aux côtés de l'ambassadrice.