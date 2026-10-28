Tunisie: La JS Omrane hausse le ton - L'indiscipline ne sera plus tolérée

La Jeunesse sportive d'El Omrane a adressé un message ferme à l'ensemble de ses joueurs, rappelant que la discipline constitue une ligne rouge au sein du club.

Dans un communiqué publié au nom de la direction, sur instruction du président Tarek Hamza et du directeur sportif Abdessalem Bouhouch, le club a insisté sur l'obligation, pour tous les joueurs sans exception, de respecter le staff technique et administratif, les consignes de la direction ainsi que les règles de conduite, sur le terrain comme en dehors.

La direction a également souligné qu'aucun joueur, quels que soient son statut, sa notoriété ou ses qualités techniques, ne pouvait se placer au-dessus de l'intérêt collectif. Elle a ainsi rappelé que le respect du règlement intérieur et des décisions du club constituait une condition indispensable pour poursuivre l'aventure sous ses couleurs.

Le ton du communiqué est sans équivoque : les joueurs qui refusent de se conformer aux règles du club sont libres de partir. La JS Omrane affirme ainsi sa volonté d'appliquer les mêmes exigences à l'ensemble de son effectif, sans distinction ni traitement de faveur.

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À travers cette mise au point, le club d'El Omrane entend réaffirmer son attachement aux valeurs de discipline, de respect et d'engagement, considérées comme essentielles à la réussite sportive.