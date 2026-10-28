Afrique: La cheffe du gouvernement à Moscou pour le 3ème Sommet Russie-Afrique

Les travaux du 3ème Sommet Russie-Afrique et du Forum économique et humanitaire ont été lancés, mercredi, à Moscou avec un agenda garni d'entretiens de haut niveau et bilatéraux ainsi que des accords prévus à la fin de cet évènement.

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, est arrivée, la veille, accompagnée du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, et d'une délégation de responsables, de la présidence du gouvernement et du ministère des AE, pour participer aux travaux de ce sommet.

A Moscou, Zenzri prendra part aux séances plénières et aux sessions de dialogue prévues dans le cadre du sommet. Elle aura également plusieurs entretiens bilatéraux.

Ce sommet, qui sera présidé par le président russe, Vladimir Poutine, et qui est placé cette année, sous le thème « Pour la paix, la sécurité et le développement », enregistre la participation de 48 pays africains sur un total de 54.

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Vingt deux dirigeants et chefs d’État et de gouvernement de plus de 38 pays, sont à Moscou aujourd'hui, pour participer à ce troisième conclave russo-africain contre seulement 17 au sommet de Saint Pitrisbourg en 2023. Vladimir Poutine coprésidera la séance plénière des dirigeants avec son homologue burundais Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine.

Le Forum économique et humanitaire, qui se tient en marge du sommet, a pour thème « Agir ensemble pour développer une coopération mutuellement bénéfique et renforcer les capacités de chaque pays africain ».

Environ 4 000 entrepreneurs russes et africains y ont été invités, tandis que plus de 40 événements professionnels doivent permettre d'examiner des projets communs.

Il prévoit des sessions de dialogue sur plusieurs thématiques, notamment » la souveraineté : fondement du développement », « l'économie d'un ordre mondial souverain », « la coopération sociale et humanitaire et le capital humain », ainsi que « la technologie et l'innovation au service de l'amélioration de la qualité de vie ».

Le sommet examinera, en outre, les moyens de renforcer la coopération économique entre la Russie et les pays africains, notamment, dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la santé, des infrastructures, de l'énergie, des technologies et de l'éducation.

Dans son agenda diplomatique annoncé par son administration, le président russe Vladimir Poutine aura des entretiens avec de nombreux dirigeants africains jusqu'au 30 octobre.

Au-delà des rencontres bilatérales de haut niveau, Moscou veut faire avancer la coopération sur l'énergie, l'agriculture et les investissements, les infrastructures et les technologies.

Selon les responsables russes qui se sont prononcés au Forum médiatique organisé en prélude du sommet, Moscou entend notamment promouvoir une coopération fondée sur le respect de la souveraineté nationale et sur un accès équitable des pays africains aux ressources, aux denrées alimentaires, aux engrais et aux technologies modernes.

Les participants au sommet devraient adopter, au terme du sommet, une déclaration commune, un plan d'action pour 2027-2029 et une déclaration sur la coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle.

La signature de 33 documents, comprenant des accords intergouvernementaux, des mémorandums et des contrats commerciaux, est aussi prévue.

Le troisième sommet s'inscrit dans la continuité des rencontres de Sotchi en 2019 et de Saint-Pétersbourg en 2023.