Tunisie: Bourse de Tunis - Les bénéfices des sociétés cotées atteignent 1,7 milliard de dinars

Le résultat semestriel global, au titre des six premiers mois de l'année 2026, des 65 sociétés cotées (sur un total de 75, soit 87% des sociétés de la Cote) ayant publié leurs états financiers semestriels, affiche une progression de 7,7% par rapport à la même période de l'année 2025, pour atteindre un montant de 1 702 millions de dinars (MD) contre 1 581 MD, une année auparavant.

D'après des données, publiées mercredi, par la Bourse de Tunis, 60 de ces sociétés cotées ont dégagés des bénéfices et seulement 5 autres ont affiché des résultats déficitaires.

D'un autre côté, 37 sociétés cotées ont enregistré des résultats en amélioration au titre du premier semestre 2026 par rapport à la même période de 2025.

Concernant les sociétés qui composent le Tunindex20, elles ont accaparé 80% du résultat semestriel global, leur résultat s'est amélioré de 9,8% par rapport à celui du premier semestre 2025, soit un montant global de 1 354 MD contre 1 233 MD.

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Il est à noter que le résultat de l'ensemble des sociétés composant le secteur financier, le plus représenté avec 29 sociétés cotées, a connu une progression de 5,4%, totalisant ainsi 1 110 MD.

Les 12 banques cotées ont réalisé un résultat semestriel global de 891 MD, en progression de 2,7%, alors que les 7 compagnies d'assurances cotées ont affiché un résultat en hausse de 27,8% pour se situer à 131 MD. De même, le résultat global des 7 sociétés de leasing cotées a légèrement progressé de 1,1% pour atteindre 55 MD.

Pour ce qui est du secteur des Services aux Consommateurs, il a affiché une augmentation de 6,2%, au niveau de son résultat global, favorisée notamment par l'amélioration du résultat semestriel de 2 enseignes de la grande distribution, pour se situer à 9,9 MD contre 1,2 MD, à fin juin 2025. En revanche, le résultat des 4 concessionnaires automobiles cotés (hors UADH qui n'a pas publié) a régressé de 6,9%, à 78 MD.

S'agissant du secteur des Biens de Consommation, il a réalisé une progression de 20,6% du résultat semestriel global, tirée principalement par le sous-secteur agroalimentaire et boissons qui a évolué de 23,1%. En fait, Le résultat semestriel global de trois grands groupes opérant dans l'agroalimentaire a augmenté de 22,1%, atteignant 352 MD.

En ce qui concerne le résultat semestriel global du secteur des industries, il a augmenté de 21,2%, pour se situer à 43 MD, alors que celui des matériaux de base, il a régressé de 37,4% à 34 MD.

En contrepartie, le résultat semestriel global du secteur pétrole et gaz a réalisé la plus forte progression avec 77,3%, pour atteindre 9 MD contre 5 MD durant la même période de l'année 2025.