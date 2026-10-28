Tunisie: Logement social - La plateforme d'inscription en ligne prête fin 2026

28 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Du nouveau pour les ménages en quête d'accès à la propriété. La Société de Promotion des Logements Sociaux (SPROLS) accélère sa modernisation et affine son calendrier de déploiement pour son programme phare de location-vente.

Invité de la Radio Nationale ce mercredi 28 octobre 2026, Hichem Nsibi, directeur commercial de l'organisme public, a fait le point sur les grandes étapes à venir.

Virage numérique d'ici fin 2026

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Une plateforme web permettra bientôt d'effectuer l'intégralité des démarches d'inscription en ligne. L'outil vise à simplifier la constitution des dossiers et à garantir une meilleure transparence dans le traitement des demandes.

Eté 2027: Cap sur Sfax

Les chantiers se concrétisent à Sakiet Ezzit. Les logements en cours d'achèvement dans cette zone du gouvernorat de Sfax entreront dans leur phase de commercialisation à partir de juillet 2027.

Projet à l'étude dans l'Ariana

Les équipes techniques analysent actuellement les sols de la délégation de Raoued pour y lancer une nouvelle tranche de constructions.

Qui peut postuler ?

Le dispositif reste strictement encadré. Il s'adresse aux salariés du secteur public et aux affiliés des caisses de sécurité sociale (CNRPS, CNSS) ne disposant d'aucune propriété immobilière.

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