Algérie: Représentant le président de la République, le Premier ministre participe à Moscou au sommet Russie-Afrique et au Forum économique et humanitaire

Moscou — Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, participe au troisième Sommet Russie-Afrique et au Forum économique et humanitaire, dont les travaux ont débuté mercredi à Moscou.

La participation de l'Algérie à ce rendez-vous international s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat entre la Russie et les pays africains, et de l'élargissement des perspectives de coordination et de concertation sur les questions économiques et de développement d'intérêt commun.

La séance plénière du Forum, organisé sous le slogan "Ensemble, développons une coopération mutuellement bénéfique et le potentiel de tous les pays africains", est coprésidée par le président russe, Vladimir Poutine, et le président burundais, Evariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine (UA), avec la participation de 48 pays, dont 22 représentés au niveau des dirigeants, ainsi que des responsables d'instances et d'organisations régionales et d'hommes d'affaires russes et africains.

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Le Sommet et le Forum, qui s'étendent sur deux jours, sont consacrés à l'examen de plusieurs questions liées au développement du partenariat russo-africain, notamment le renforcement des échanges commerciaux et des investissements et l'élargissement de la coopération dans les secteurs stratégiques.

Les opportunités de coopération économique entre la Russie et les pays africains seront également examinées à travers des panels dédiés au commerce, à l'investissement, à l'industrie, au transfert de technologies, à la sécurité alimentaire, à l'énergie, à la numérisation, aux soins de santé, à l'éducation et à la recherche scientifique.

La coopération dans le domaine de la sécurité hydrique bénéficie, elle aussi, d'un intérêt particulier, au même titre que l'examen des moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire et énergétique et de la transition numérique.

Selon le programme, le Sommet verra l'organisation du Forum des médias Russie-Afrique, avec la participation de responsables d'agences de presse et d'organisations médiatiques africaines, pour explorer les perspectives de coopération médiatique, lutter contre la désinformation et renforcer la présence des médias africains sur la scène internationale, tout en discutant des défis posés par la transition numérique au secteur de l'information.

L'exposition "Plateforme du développement durable", qui met en avant des solutions russes de pointe dans plusieurs secteurs économiques vitaux, est également prévue dans ce cadre.

Le deuxième jour du Sommet, placé sous le thème "Pour la paix, la sécurité et le développement", sera marqué par la tenue de deux séances plénières, qui seront couronnées par une Déclaration finale, une Déclaration sur la coopération en matière d'intelligence artificielle, le Plan d'action Russie-Afrique 2027-2029 et la signature de plusieurs accords économiques.