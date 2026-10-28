Algérie: Nécessité de renforcer le dialogue pour garantir la stabilité des marchés gaziers

Moscou — Les chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) ont souligné, lors des travaux du 8e Sommet du Forum, tenu à Moscou (Russie), la nécessité de renforcer le dialogue entre les producteurs et les consommateurs de gaz afin de garantir la stabilité des marchés gaziers, mettant en avant l'importance de consolider les investissements dans les différentes chaînes de valeur du gaz naturel.

Lors de ce Sommet auquel a pris part le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, les dirigeants des pays membres du Forum ont relevé que les turbulences géopolitiques que connait le monde ont affecté les marchés de l'énergie, ce qui s'est répercuté négativement sur l'économie mondiale, soulignant, à cet égard, l'importance d'oeuvrer à garantir la stabilité des marchés.

Dans ce contexte, le président russe, Vladimir Poutine a souligné que la situation géopolitique mondiale a affecté directement les marchés de l'énergie, d'où l'impératif, a-t-il dit, d'oeuvrer à "garantir la stabilité de l'approvisionnement des consommateurs en gaz, notamment à travers le renforcement de la coopération entre les Etats membres du Forum".

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Il a relevé que ces turbulences avaient entraîné "une baisse des approvisionnements en gaz, dont la demande connaitra très prochainement une hausse, ce qui impose de renforcer l'offre, et, par conséquent, d'intensifier l'exploration et la production et de développer les infrastructures de chargement et de déchargement du gaz naturel liquéfié".

A cette occasion, le président russe a salué le niveau des relations algéro-russes, soulignant que ces relations sont empreintes d'amitié.

Revenant sur l'allocution du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, adressée aux participants au Sommet et lue par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, le président russe a souligné que les relations entre son pays et l'Algérie étaient "séculaires et amicales, et nous apprécions grandement notre communication, nos contacts et nos échanges d'informations, notamment dans le domaine de l'énergie".

De son côté, le Secrétaire général du GECF, Philip Mshelbila, a relevé que le Forum faisait face à d'importants défis en raison des turbulences géopolitiques qui ont affecté les marchés de l'énergie, notamment en termes de prix et de hausse de la demande sur les contrats à court terme, une situation a-t-il dit, qui appelle à renforcer la coopération internationale.

Il a indiqué que les producteurs et les consommateurs sont appelés à travailler ensemble pour protéger les marchés de l'énergie, d'autant que le gaz naturel est considéré parmi les sources d'énergie propres et flexibles et permet de réaliser une croissance durable pour divers secteurs, appelant à investir dans toutes les étapes de la chaine de valeur pour augmenter l'offre, ce qui exige des capitaux importants.

Après avoir affirmé les droits souverains des pays à exploiter leurs ressources, le Secrétaire général a rappelé les réalisations accomplies par le Forum durant les 25 dernières années, saluant la création de l'Institut de recherche sur le gaz (GRI) basé à Alger.

Il a souligné, dans ce sens, la nécessité de continuer à travailler pour renforcer le rôle du Forum dans le système gazier mondial durant les prochaines décennies.

Concernant les lois européennes relatives à la réduction des émissions de carbone, M. Mshelbila a souligné l'importance de la coopération dans ce domaine, d'autant que les pays du Forum investissent pour réduire les émissions de Méthane.

Le SG a également évoqué l'importance de la "Déclaration d'Alger" issue du 7e Sommet du Forum abrité par l'Algérie en 2024, notant que la "Déclaration de Moscou" permettra, à travers la consultation entre pays exportateurs et consommateurs, d'augmenter la production.

Le Président iranien, M. Massoud Pezechkian a indiqué que "les tensions géopolitiques influent sur la stabilité du marché gazier qui fait face à des défis sans précédent", mettant en avant l'importance du Forum qui permet "d'asseoir une plateforme de dialogue et de renforcer les partenariats entre les pays membres et de faire face aux défis énergétiques mondiaux".

Les autres intervenants ont insisté sur l'importance d'assurer la sécurité énergétique, de renforcer la coopération entre les pays du Forum et de concourir à l'augmentation des investissements, en se basant sur les technologies modernes qui visent à réduire l'empreinte carbone.