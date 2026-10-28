Algérie: Chargé par le président de la République, M. Nasri préside l'inauguration de la 29e édition du SILA

28 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, a présidé, mercredi après-midi au Palais des expositions (Alger), la cérémonie d'inauguration officielle de la 29e édition du Salon international du livre d'Alger (SILA), organisée du 28 octobre au 7 novembre sous le haut patronage du président de la République.

La cérémonie s'est déroulée en présence de membres du gouvernement et de représentants d'institutions et organismes nationaux et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Cette 29e édition se tient sous le thème "Demain entre les pages d'un livre", avec la participation de 1567 maisons d'édition de 51 pays.

Le Royaume d'Arabie saoudite est l'invité d'honneur de cette édition.

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