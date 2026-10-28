Tunisie: Cancer du sein - « L'Octobre Rose ne suffit pas ! », alertent les sages-femmes

La confédération tunisienne des sages-femmes appelle à ne pas limiter les campagnes de dépistage du cancer du sein au seul mois d'Octobre Rose. Selon elle, la sensibilisation et l'éducation à la santé doivent se poursuivre tout au long de l'année, de même que l'accès régulier aux services de soins.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l'organisation déplore que les structures sanitaires reproduisent, année après année, les mêmes slogans, activités et campagnes durant le mois d'octobre. Elle insiste sur la nécessité d'instaurer une culture de prévention durable et de diffuser l'information sanitaire auprès de toutes les femmes, regrettant que les professionnels de santé continuent d'accueillir des patientes à des stades avancés de la maladie lors de ces événements.

La confédération souligne, par ailleurs, l'impératif de rendre clairs et accessibles, dans toutes les régions, les services de santé, leurs conditions d'accès et leurs points de prise en charge. Elle exige un accompagnement adapté, un diagnostic et un traitement rapides, ainsi qu'une évaluation des campagnes fondée sur leurs résultats réels plutôt que sur le volume d'activités, de publications ou le nombre de cas détectés. Elle rappelle à ce titre qu'une hausse des cas recensés peut tout aussi bien traduire une meilleure accessibilité au diagnostic que la persistance d'une lourde charge morbide.

Tout en saluant le diagnostic précoce comme une étape cruciale pour sauver des vies, l'organisation rappelle que l'annonce de cas découverts ne constitue pas en soi une « réussite ». Le véritable accomplissement réside dans la précision du diagnostic, la rapidité de la prise en charge thérapeutique et le suivi médical.

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Enfin, la Confédération invite l'ensemble des femmes à rester attentives aux signaux de leur corps et à repérer toute modification inhabituelle au niveau des seins (apparition d'une masse, altération de la peau ou du mamelon, ou encore écoulements anormaux), les exhortant à consulter immédiatement leur médecin traitant en cas de doute.