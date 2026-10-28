Congo-Kinshasa: Abidjan - Cap vers une coopération militaire bilatérale

28 Octobre 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Dans le cadre de la mise en conditions des Forces Armées de la République démocratique du Congo FARDC, le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Anciens combattants Me Guy Kabombo Muadiamvita est arrivé dans la soirée du lundi 26 octobre 2026 à Abidjan, Capitale de la République de Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission officielle.

Accueilli à l'aéroport international Félix Houphouet Boigny par son homologue ivoirien S.E Téné Birahima Ouattara, Vice-Premier Ministre et Ministre de la défense de la République de Côte d'Ivoire, Me Guy Kabombo Muadiamvita compte diversifier et dynamiser les partenariats stratégiques au profit des FARDC.

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