Congo-Kinshasa: Abidjan - Cap vers une coopération militaire bilatérale

Dans le cadre de la mise en conditions des Forces Armées de la République démocratique du Congo FARDC, le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Anciens combattants Me Guy Kabombo Muadiamvita est arrivé dans la soirée du lundi 26 octobre 2026 à Abidjan, Capitale de la République de Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission officielle.

Accueilli à l'aéroport international Félix Houphouet Boigny par son homologue ivoirien S.E Téné Birahima Ouattara, Vice-Premier Ministre et Ministre de la défense de la République de Côte d'Ivoire, Me Guy Kabombo Muadiamvita compte diversifier et dynamiser les partenariats stratégiques au profit des FARDC.