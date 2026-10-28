Congo-Kinshasa: Maniema - La population de Kindu attend Judith Suminwa sur les chantiers de l'électricité, des infrastructures et du développement économique

La population du Maniema se prépare à accueillir, lundi 26 octobre 2026, la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, attendue dans le chef-lieu de la province pour une visite de travail consacrée notamment aux infrastructures, à l'énergie et au développement économique de la province.

Pour cette première visite officielle de la Cheffe du Gouvernement depuis sa prise de fonctions, plusieurs membres du Gouvernement ainsi que des élus nationaux originaires de la province sont annoncés à ses côtés. La délégation gouvernementale entend ainsi accompagner sur le terrain l'action engagée en faveur du développement du Maniema.

La mission de Judith Suminwa à Kindu s'inscrit dans la mise en oeuvre du Programme d'actions du Gouvernement (PAG-2024-2028), notamment ses piliers 1, 3 et 4 consacrés respectivement à la création d'emplois, à la connectivité du territoire, et à l'accès aux services sociaux de base.

À la veille de cette arrivée, les habitants de Kindu se disent heureux de recevoir la Première Ministre et placent plusieurs attentes dans son déplacement, entres autres l'amélioration de la desserte en électricité, la modernisation de la voirie urbaine, le désenclavement de la province et l'amélioration des routes de desserte agricole.

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TRANSFORME : investir dans l'entrepreneuriat et l'emploi local

Parmi les temps forts de cette visite figure le lancement du Projet TRANSFORME dans le Maniema. Ce projet du Gouvernement de la République démocratique du Congo réalisé en partenariat avec la Banque mondiale, vise à renforcer les micro, petites et moyennes entreprises, à favoriser l'autonomisation économique des femmes entrepreneures, à améliorer leur accès au financement et à soutenir la création d'emplois. Le projet bénéficie d'un financement de 300 millions de dollars américains.

L'enjeu pour le Maniema est de rapprocher ces mécanismes du tissu entrepreneurial local. L'accès au crédit, l'accompagnement des entrepreneurs, la modernisation des institutions de microfinance et la digitalisation des services financiers peuvent contribuer à lever plusieurs obstacles auxquels sont confrontées les petites entreprises, en particulier celles portées par les femmes et les jeunes.

Le Gouvernement Suminwa joue un rôle central dans cette dynamique. Il a obtenu le financement auprès de l'Association internationale de développement, inscrit TRANSFORME dans sa stratégie de développement des PME et en assure la mise en oeuvre institutionnelle à travers le ministère de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME.

La présence de la Première Ministre à Kindu pour le lancement du projet traduit ainsi la volonté du Gouvernement de suivre sur le terrain la déclinaison de ses politiques de développement économique et d'élargir les opportunités offertes aux entrepreneurs congolais.

Voirie : le Gouvernement passe au lancement des travaux

L'agenda de Judith Suminwa prévoit également le lancement officiel des travaux de la voirie de Kindu.

Parmi les axes concernés figure notamment la route Lwama, qui dessert plusieurs usagers et conduit vers l'Université de Kindu et l'hôpital militaire. Son amélioration doit faciliter la circulation des étudiants, des enseignants, des riverains et des autres usagers, tout en améliorant l'accessibilité de cette partie de la ville.

Pour les habitants, l'amélioration de la voirie constitue une réponse directe aux difficultés de mobilité auxquelles Kindu est confrontée, particulièrement pendant la saison des pluies.

Au-delà des routes urbaines, les attentes portent également sur les routes de desserte agricole. Leur amélioration doit permettre de mieux relier les zones de production aux centres de consommation, de faciliter l'évacuation des produits agricoles et de renforcer les échanges économiques à l'intérieur de la province.

L'électricité, un levier du développement

La question énergétique figure également au coeur du séjour de la Première Ministre. Kindu reste confrontée à d'importants besoins en matière d'accès à une électricité régulière, avec des conséquences directes sur les ménages, les commerces, les services et les petites entreprises.

Judith Suminwa doit ainsi procéder à la pose de la première pierre de la centrale photovoltaïque de Kindu. Cette infrastructure s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de renforcer l'offre énergétique et de créer de meilleures conditions pour le développement des activités économiques locales.

Pour les entrepreneurs, l'amélioration de l'accès à l'électricité peut notamment contribuer à réduire les contraintes qui pèsent sur la production, les services et les activités commerciales.

Une visite gouvernementale à portée économique et sociale

La visite de Judith Suminwa met en présence trois leviers complémentaires du développement de Kindu : l'activité économique, les infrastructures et l'énergie.

Elle intervient ainsi dans une logique de présence de l'État sur le terrain, avec des projets destinés à répondre aux besoins exprimés par la population et à créer les conditions d'un développement économique plus soutenu du Maniema.