Afrique: Coupe de la CAF - Le CS Sfaxien hérite du groupe de la mort avec l'USM Alger et le Real Bamako

Un véritable parcours du combattant s'annonce pour le Club Sportif Sfaxien. Seul représentant de la Tunisie encore en lice en Coupe de la Confédération, le club sfaxien est tombé dans une poule D particulièrement coriace lors du tirage au sort effectué ce mercredi au Caire.Analyse des adversaires de la Poule D

Pour arracher l'un des deux billets qualificatifs pour les quarts de finale, le CSS devra s'imposer face à des profils variés mais redoutables.

L'USM Alger constitue le gros morceau du groupe. Tenant du titre et rompu aux joutes continentales, le club algérois fait figure de favori logique pour la première place.L'AS Real Bamako se présente comme un adversaire en pleine confiance. La formation malienne vient tout juste de sortir l'ES Zarzis, prouvant sa capacité à faire tomber les clubs tunisiens.

Enfin, les Black Bulls du Mozambique imposeront aux Sfaxiens un périlleux et éprouvant déplacement logistique en Afrique australe, au delà de l'enjeu sportif sur le terrain.

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Composition complète des groupes

GroupeÉquipes engagéesGroupe AAl Ahly (Égypte), Raja Casablanca (Maroc), AS Kara (Togo), Primeiro de Agosto (Angola)Groupe BAS FAR (Maroc), Azam FC (Tanzanie), Al Ahli Tripoli (Libye), Durban City (Afrique du Sud)Groupe CVainqueur CRB ou AS Douanes / Hafia FC, AS Maniema Union (RDC), Singida Black Stars (Tanzanie), Red Arrows (Zambie)Groupe DUSM Alger (Algérie), CS Sfaxien (Tunisie), Black Bulls (Mozambique), AS Real Bamako (Mali)