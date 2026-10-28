Tunisie: 32 milliards de dinars pour relancer l'économie - La feuille de route pour 2027

28 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La stratégie économique de la Tunisie pour 2027 s'articule autour d'un double défi majeur : impulser une dynamique d'investissement ambitieuse tout en stabilisant un environnement macroéconomique sous tension. Présenté ce mercredi 28 octobre 2026 par le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, devant les commissions des finances des deux Chambres législatives, le plan gouvernemental fixe des objectifs précis pour l'exercice à venir.

L'objectif central repose sur une accélération de la croissance du Produit Intérieur Brut pour atteindre 3 % en 2027. Pour concrétiser cette trajectoire, l'exécutif table sur une mobilisation massive de ressources, visant un volume d'investissement global de 32 630,4 millions de dinars, soit une progression de 14,1 % afin de redynamiser l'appareil productif et soutenir le développement des infrastructures nationales.

Cette volonté de relance ne peut toutefois s'affranchir des contraintes conjoncturelles immédiates. En filigrane de ces objectifs chiffrés, Samir Abdelhafidh a rappelé l'urgence de contenir les poussées inflationnistes qui pèsent sur le pouvoir d'achat. La réussite de ce cap économique implique une régulation stricte des marchés internes, caractérisée par un approvisionnement continu en denrées de première nécessité, un renforcement des mécanismes de contrôle contre les pratiques monopolistiques et un encadrement renforcé des réseaux de distribution.

En combinant relance budgétaire ciblée et contrôle rigoureux des flux commerciaux, le gouvernement cherche à instaurer un équilibre délicat entre attractivité économique et paix sociale, condition indispensable à la soutenabilité de la croissance annoncée.

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