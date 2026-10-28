Afrique: Ligue des champions - Le Club Africain hérite d'un groupe relevé

Le Club Africain connaît désormais ses adversaires en Ligue des champions de la CAF.

Le club de Bab Jedid retrouvera dans son groupe la Mouloudia Club d'Alger , Young Africans (Tanzanie) et le Zamalek SC (Egypte) .

Un groupe qui s'annonce disputé pour les Rouge et Blanc, face à trois formations ambitieuses et habituées aux compétitions continentales. Entre le représentant algérien, le club tanzanien et le géant égyptien, le Club Africain devra faire preuve de régularité et d'efficacité pour défendre ses chances de qualification.

Les prochaines rencontres s'annoncent donc décisives pour les hommes du Club Africain, qui auront à coeur de réaliser un parcours à la hauteur des attentes de leurs supporters et de retrouver les sommets du football africain.