Tunisie: Arbitrage - L'EST exprime des réserves sur plusieurs désignations

L'Espérance sportive de Tunis a adressé, mercredi 28 octobre 2026, un courrier au responsable de la Direction nationale de l'arbitrage afin de faire part de ses réserves et de ses protestations concernant plusieurs désignations d'arbitres, tout en demandant des éclaircissements sur les critères appliqués.

Dans son courrier, le club sang et or a notamment exprimé des réserves sur la désignation de Badis Ben Salah, relevant de la Ligue de Monastir, pour diriger son match contre le Club sportif sfaxien (CSS). L'Espérance invoque, à cet égard, ses liens familiaux avec la ville de Sfax, selon le communiqué du club.

Le club précise toutefois qu'il ne remet pas en cause, par avance, l'intégrité de l'arbitre, mais souhaite attirer l'attention de la Direction nationale de l'arbitrage sur cette désignation, d'autant que l'Espérance doit affronter l'Union sportive monastirienne lors de la prochaine journée.

L'Espérance a également émis des réserves sur la désignation de Hosni Naïli pour arbitrer la rencontre entre le Club Africain et le Club Athlétique Bizertin (CAB). Elle s'interroge aussi sur le choix initial d'Aymen Nasri comme arbitre assistant vidéo (VAR), avant son remplacement ultérieur par Mohamed Ali Karouia.

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Selon le club, ces désignations interviennent dans un contexte marqué par la controverse suscitée par les prestations de ces deux arbitres lors du match entre l'Espérance et le Club Sportif de Hammam Lif, au cours duquel des erreurs d'arbitrage auraient été commises.

Cinq demandes adressées à la DNA

Dans sa correspondance, l'Espérance sportive de Tunis a formulé cinq demandes à l'adresse de la Direction nationale de l'arbitrage.

Le club réclame, en premier lieu, des précisions sur les critères de désignation des arbitres et des garanties quant à leur application transparente.

Il demande également une révision des mécanismes d'évaluation des prestations arbitrales, notamment lorsque certaines décisions font régulièrement l'objet de critiques, ainsi que des éclaircissements sur les mesures prises lorsque des erreurs sont avérées.

L'Espérance souhaite par ailleurs savoir dans quelle mesure les rapports et les évaluations techniques sont pris en compte lors des désignations ultérieures, afin d'éviter toute impression d'absence de responsabilité ou de traitement inégal entre les arbitres.

Le club appelle aussi à une vigilance accrue lors des désignations jugées sensibles, afin d'éviter toute situation susceptible de faire naître des soupçons de conflit d'intérêts ou de remettre en question la neutralité de l'arbitrage, sans préjuger de l'intégrité des arbitres concernés.

Enfin, l'Espérance demande que les protestations des clubs soient prises au sérieux et que les explications nécessaires soient fournies sur les questions arbitrales nécessitant un réexamen, dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel.