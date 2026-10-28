Tunisie/Namibie: Coupe du Monde U15-16e de finale - Le pays bat la Namibie

La sélection tunisienne de football des moins de 15 ans s'est qualifiée pour les huitièmes de finale (Niveau 3) de la Coupe du monde de la catégorie, organisée en Azerbaïdjan du 24 au 30 octobre, en battant son homologue namibienne (4-0), en match comptant pour les seizièmes de finale disputé mercredi.

Lors du prochain tour, les U15 tunisiens affronteront cet après-midi, la Thaïlande, qui a éliminé à son tour l'Afganistan (6-4).

Versée dans la poule D lors du premier tour, la Tunisie avait remporté trois victoires contre deux défaites, pour terminer à la troisième place du groupe derrière le Brésil et le Salvador.

Cette première édition de la coupe du monde U15 se dispute avec un format de 8 joueurs contre 8. Les matches sont plus courts, réduits à deux mi-temps de 20 minutes chacune.

L'événement rassemble près de 190 pays répartis en 32 groupes au départ, avec pour objectif de faire jouer un maximum de matches internationaux aux jeunes.