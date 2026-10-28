Afrique: Ligue des Champions et Coupe de la Confédération - Aujourd'hui, tirage au sort des groupes

Le siège de la Confédération africaine de football (CAF) à Le Caire accueille ce mercredi à partir de midi (heure de Tunis) le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération.

Ligue des champions : L'Espérance établit un record, le Club Africain de retour

En Ligue des champions, le football tunisien est représenté par l'Espérance Sportive de Tunis, quadruple championne d'Afrique (1994, 2011, 2018, 2019), et le Club Africain, premier club tunisien à avoir soulevé le trophée continental en 1991.

L'Espérance de Tunis s'est qualifiée pour la phase de groupes pour la 24e fois de son histoire, établissant un nouveau record absolu sur le continent devant Al Ahly d'Égypte (23 participations). Les Sang et Or ont décroché leur billet en éliminant les Libyens d'Asaria aux tirs au but après une égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs (1-1). De son côté, le Club Africain dispute cette phase pour la troisième fois (après 1997 et 2018-2019) suite à son succès face aux Congolais du TP Mazembe (2-1 au cumul des deux rencontres).

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Composition des chapeaux pour la Ligue des champions :

Chapeau 1 : Espérance de Tunis (Tunisie), RS Berkane (Maroc), Pyramids FC (Égypte), Zamalek SC (Égypte)

Chapeau 2 : Al Hilal (Soudan), Simba SC (Tanzanie), Young Africans (Tanzanie), Petro Luanda (Angola)

Chapeau 3 : MC Alger (Algérie), Orlando Pirates (Afrique du Sud), FC Nouadhibou (Mauritanie), Horoya AC (Guinée)

Chapeau 4 : Club Africain (Tunisie), Wiliete SC (Angola), Colombe Sportive (Cameroun), Maghreb de Fès (Maroc)

Coupe de la Confédération : Le CS Sfaxien en porte-drapeau

Dans la Coupe de la Confédération, le Club Sportif Sfaxien demeure le seul représentant tunisien après l'élimination de l'ES Zarzis au deuxième tour préliminaire. Le CSS a validé son ticket en écartant successivement les Nigérians de Shooting Stars (2-1 au cumul) puis les Ivoiriens de l'AFAD Djékanou (2-1 au cumul).

Le club sfaxien, le plus titré de l'histoire de la compétition avec trois sacres (2007, 2008, 2013), aborde cette phase de groupes dans le troisième chapeau pour sa 13e participation à ce stade de la compétition.

Composition des chapeaux pour la Coupe de la Confédération :

Chapeau 1 : Al Ahly (Égypte), USM Alger (Algérie), FAR Rabat (Maroc), Vainqueur CR Belouizdad (Algérie) / Douanes (Mauritanie)

Chapeau 2 : Raja Casablanca (Maroc), Maniema Union (RD Congo), Azam FC (Tanzanie), Singida Black Stars (Tanzanie)

Chapeau 3 : CS Sfaxien (Tunisie), Al Ahli Tripoli (Libye), Associação Black Bulls (Mozambique), Real Bamako (Mali)

Chapeau 4 : Primeiro de Agosto (Angola), Red Arrows (Zambie), ASKO Kara (Togo), Durban City (Afrique du Sud)

La cérémonie du tirage au sort est retransmise en direct par les diffuseurs officiels de la CAF ainsi que sur ses plateformes numériques.