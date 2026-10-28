Sénégal: JOJ Dakar 2026 - 1 200 lampadaires solaires installés à Saly et Diamniadio

28 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

À quelques jours du coup d'envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER) a installé 1 200 lampadaires solaires à Saly et Diamniadio, pour un coût global de 1,5 milliard de francs CFA

Ces installations, d'après RTS digital, visent à renforcer l'éclairage des espaces publics et à améliorer les conditions de sécurité dans les localités appelées à accueillir des activités liées aux JOJ Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre. Selon le directeur général de l'ANER, Thierno Alia Mbengue, les travaux ont été réalisés en 25 jours.

À Diamniadio, une visite nocturne a été organisée pour vérifier le fonctionnement des équipements et apprécier la qualité de l'éclairage public. Le délégué général, Me Moussa Diop, le directeur général de l'ANER et des représentants du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) ont notamment inspecté les grands axes, les abords des infrastructures sportives et les espaces publics.

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Cette opération de contrôle devait permettre de relever d'éventuels ajustements techniques nécessaires avant l'arrivée des délégations et des visiteurs. L'objectif est de garantir des conditions de circulation et de sécurité adaptées pendant la compétition.

Au-delà des préparatifs des JOJ, ces réalisations s'inscrivent dans le Programme national d'éclairage public solaire lancé par l'État du Sénégal en 2019. D'après Thierno Alia Mbengue, la troisième phase de ce programme prévoit l'installation de 303 000 lampadaires solaires à l'échelle nationale, pour un investissement estimé à près de 390 milliards de francs CFA.

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