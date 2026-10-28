Sénégal: Suivons la nouvelle tendance olympique - Le flag football prend possession de Beijing

Le flag football, nouvelle discipline officielle des Jeux olympiques de Los Angeles de 2028 aux États-Unis, est l'un des sports d'équipe émergents connaissant la plus forte croissance dans le monde ces dernières années.

Il est aujourd'hui présent dans plus de 100 pays sur les cinq continents, avec environ 20 millions de pratiquants à travers le globe. Sans contacts violents, ce sport met l'accent sur l'esprit de coopération. Alliant compétition et sécurité, il se caractérise par son accessibilité et une forte participation, et suscite un engouement croissant chez les jeunes du monde entier.

Dans le cadre du Festival sportif et culturel des villes olympiques de Beijing cette année, le Tournoi de flag football « Coupe des villes olympiques » s'est tenu dans le district de Tongzhou les 24 et 25 octobre.

La compétition comprend trois catégories : hommes, femmes et juniors. Trente-deux équipes venues de villes olympiques telles que Beijing, Shanghai, Qingdao et Hong Kong se sont affrontées. À travers les courses, les passes et les stratégies collectives, elles découvrent le charme unique de cette nouvelle discipline olympique.