Sénégal: JOJ - Le ministre de l'Intérieur s'imprègne du dispositif opérationnel de la Gendarmerie nationale

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué, mardi 27 octobre 2026, une visite dans les locaux de la Gendarmerie nationale, au Quartier Samba Diéry Diallo. Ce déplacement lui a permis de découvrir l'organisation, les équipements et les capacités opérationnelles de l'institution, dans la perspective notamment des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Accueilli par le Général de division Martin Faye, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, le ministre a d'abord reçu les honneurs militaires avant de rejoindre le Centre de renseignements et des opérations de la Gendarmerie nationale (CROGEND).

À cette occasion, un film institutionnel retraçant les missions de la Gendarmerie nationale lui a été présenté, suivi d'un exposé sur son organisation et ses domaines d'intervention. La séquence a également été marquée par la retransmission en direct de manoeuvres opérationnelles illustrant la conduite de ses missions sur le terrain, souligne dans un communiqué, la Divion de la communication de la Gendarmerie nationale.

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La visite s'est poursuivie par la revue des équipements spéciaux de certaines unités, avant une démonstration des capacités d'intervention du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) et de la Légion de gendarmerie d'intervention (LGI), rapporte la même source. La journée a pris fin avec une photo-souvenir, un point de presse et la signature du Livre d'Or.