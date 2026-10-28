Congo-Brazzaville: Gendarmerie nationale - Le général de brigade Gildas Olangué exige discipline et performance

Après plus de quinze jours de tournée à travers les quatorze régions de gendarmerie du Congo, le général de brigade Gildas Olangué a clôturé sa série de rencontres avec le personnel à Brazzaville. Face aux gendarmes de la capitale, il a lancé un appel ferme au respect des valeurs militaires et à l'obligation des résultats.

Pendant plus de deux semaines, le commandant de la gendarmerie nationale est allé à la rencontre de ses hommes dans les quatorze régions de gendarmerie du pays. De Kinkala à Impfondo, en passant notamment par Pointe-Noire, Dolisie, Djambala, Owando et Ouesso, il est allé échanger avec le personnel et appréhender les réalités du terrain.

La dernière étape à la région de gendarmerie de Brazzaville a été marquée par une adresse solennelle au personnel. Le message du haut commandement a été sans ambiguïté : après la phase de prise de contact et d'évaluation, place désormais à l'action, à l'efficacité et aux résultats.

Des valeurs fondamentales au cœur de l'action

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Dans son intervention, le général de brigade Gildas Olangué a rappelé les principes essentiels qui doivent guider tout gendarme dans l'accomplissement de ses missions. La discipline, présentée comme le socle de toute institution militaire, demeure une exigence incontournable.

À celle-ci s'ajoutent l'honneur et l'éthique qui imposent à chaque gendarme une conduite irréprochable et exemplaire. La loyauté, la cohésion et la solidarité entre les unités ont également été mises en avant comme des leviers indispensables au renforcement de l'esprit de corps et de l'efficacité opérationnelle.

À travers ces rappels, le commandant de la gendarmerie nationale entend promouvoir une institution rigoureuse, professionnelle et pleinement engagée dans l'exécution des missions qui lui sont confiées. L'exigence est claire : chaque unité doit faire preuve de responsabilité et traduire les orientations du commandement en résultats concrets.

La population, partenaire essentiel de la sécurité

Au-delà des rangs de la gendarmerie, le général Gildas Olangué a également adressé un message à la population congolaise, insistant sur la nécessité d'une collaboration franche et permanente entre les citoyens et les forces de sécurité.

Cette coopération est d'autant plus importante que le Congo se prépare à une évolution majeure de sa politique d'ouverture des frontières, annoncée pour le 1er janvier 2027, avec l'accueil des ressortissants africains. Dans ce contexte, la vigilance, la prévention et le partage d'information entre la population et les services de sécurité constituent des enjeux essentiels.

Place désormais aux résultats

Avec l'étape de Brazzaville, le général de brigade Gildas Olangué achève une tournée nationale consacrée à la rencontre du personnel et à l'évaluation du fonctionnement des différentes régions de gendarmerie. Cette phase étant désormais bouclée, l'heure est à la mise en oeuvre des orientations fixées par le commandement. Discipline, exemplarité, loyauté, cohésion et efficacité opérationnelle constituent les principaux repères de cette nouvelle étape.

À Brazzaville, le message du commandant de la gendarmerie nationale a résonné comme une directive : les valeurs du métier doivent se traduire dans les actes, et l'engagement des gendarmes doit désormais se mesurer aux résultats obtenus au service de la population et de la République.