Congo-Brazzaville: Colloque sur le Pr Dominique Ngoïe-Ngalla - Les organisateurs s'inspirent de l'expérience du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

Quelques jours avant la tenue de la grand-messe scientifique, culturelle et historique consacrée au Pr Dominique Ngoïe-Ngalla, les organisateurs, conduits par le Pr Évariste Dupont Boboto, président du comité scientifique, se sont rendus au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza pour la présenter à sa directrice générale, Bélinda Ayessa, et aussi bénéficier de ses conseils ainsi que de son expertise.

Le colloque consacré au Pr Dominique Ngoïe-Ngalla, décédé la nuit du 17 au 18 octobre 2020 à l'hôpital de Melun en France, à l'âge de 77 ans, se déroule du 29 au 31 octobre à Madingou, chef lieu du département de la Bouenza. C'est non seulement un moment pour les participants de penser et redire le Pr Dominique Ngoïe-Ngalla, pour dire son oeuvre et réfléchir, mais aussi pour aller se recueillir devant sa tombe. Ainsi, le choix de la localité de Madingou s'explique par le fait que c'est là où il a commencé ses études.

En outre, l'on se souvient qu'il avait publié un poème testamentaire intitulé «Prière d'être enterré à Mondou», un village situé à côté de Madingou. Malheureusement, son voeu n'a pas été respecté pour la simple raison que ce village n'existe plus. Ainsi, il a été inhumé à côté de son père, à un kilomètre de Madingou.

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Le Pr Jean Félix Yekoka, l'un des membres du comité scientifique, a expliqué la raison de leur visite chez Bélinda Ayessa. «Nous sommes venus au mémorial parce que nous organisons un colloque en mémoire du Pr Dominique Ngoïe-Ngalla. Venir ici, c'est pour nous un devoir pour la simple raison que cet espace qui abrite le mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza a vingt ans d'expérience en matière d'organisation des activités culturelles et scientifiques.

Nous savons que madame la directrice générale, qui tient cet espace, a eu des relations privilégiées avec le Pr Dominique Ngoïe-Ngalla. De son vivant, il avait l'habitude de nous parler de Mme Bélinda Ayessa qu'il considérait comme sa propre fille, avec qui il a eu des relations privilégiées dans le domaine culturel, dans le domaine scientifique aussi, et dans les relations de tous les jours, parce que nous sommes des humains», a-t-il dit.

Le Pr Jean Félix Yekoka a donné également un détail important s'inscrivant dans les relations de tous les jours. «Le Pr Dominique Ngoïe-Ngalla a encadré, pendant deux ans, le fils de Mme Bélinda Ayessa pour qu'il puisse grandir avec les B.A.BA de la langue latine. Nous avons pensé qu'il était de bon aloi que nous venions ici non seulement pour parler ou présenter ce colloque à Mme Belinda Ayessa, mais aussi pour bénéficier de ses conseils, de son expertise sur ces questions-là. Nous sommes comblés d'avoir été reçus par madame la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza», s'est-il réjoui.

Quant au contenu du colloque et ses invités, le Pr Jean Félix Yekoka a souligné que c'est avant tout la grand-messe scientifique. Sont donc attendus prioritairement les scientifiques, les chercheurs de tout bord, les nationaux, notamment ceux des universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso, mais aussi des chercheurs qui viendront du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la France et du Canada, et principalement de la République démocratique du Congo. En plus des panels qui vont être engagés, les participants vont suivre une table ronde à la fin du colloque mais aussi une palabre vespérale scientifique qui sera un moment important pour parler de la transmission générationnelle de tout ce que le Pr Dominique Ngoïe-Ngalla aura donné à la postérité.