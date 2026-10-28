Congo-Brazzaville: Inclusion professionnelle - Les personnes vivant avec handicap demandent la traduction des engagements de l'État en actions concrètes

Deux mois après l'audition du ministre d'État, ministre de la Fonction publique et du Dialogue social à l'Assemblée nationale, la Dynamique de l'unité des organisations des personnes handicapées du Congo, dirigée par Romain Hugues Boukélé, a dressé, le 28 octobre à Brazzaville, un premier bilan de sa mobilisation pour l'accès à l'emploi dans les secteurs public et privé.

La Dynamique de l'unité des organisations des personnes handicapées du Congo salue l'implication de l'Assemblée nationale et du Sénat dans leur revendications et sollicite une rencontre avec le ministre d'État, de la Fonction publique et du Dialogue social pour traduire les engagements annoncés en actions concrètes.

Lancé le 3 juillet 2026, le plaidoyer en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées se poursuit. Cette initiative fondée sur une démarche participative vise à promouvoir l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi et à renforcer la prise en compte des droits des personnes handicapées dans les politiques publiques.

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Lors d'une communication consacrée à l'évaluation à mi-parcours de cette mobilisation, les initiateurs ont présenté les principales avancées obtenues et les défis encore à relever. Ils ont réaffirmé leur détermination à poursuivre les démarches auprès des autorités compétentes afin d'obtenir des réponses concrètes à leurs revendications.

L'audition du ministre d'État, une avancée significative

Parmi les étapes marquantes du plaidoyer figure l'audition, le 8 septembre dernier, du ministre d'État, ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, par l'Assemblée nationale. Les échanges avaient notamment porté sur la situation des personnes handicapées et les obstacles à leur recrutement dans la Fonction publique.

Selon les initiateurs du plaidoyer, le ministre d'État avait reconnu, au cours de cette audition, les droits des personnes handicapées consacrés par les textes législatifs et les conventions applicables. Il avait également exprimé sa volonté de rechercher des solutions respectueuses.

Pour les défenseurs de l'inclusion, cette prise de position constitue un signal encourageant dans le dialogue engagé avec les pouvoirs publics. Elle souligne l'importance de l'accès à l'emploi et la nécessité d'apporter des réponses adaptées aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées. Les initiateurs estiment toutefois que ces engagements doivent désormais se traduire par des mesures concrètes, élaborées dans le cadre d'un dialogue direct avec les autorités concernées.

Un appel pressant à une audience ministérielle

Malgré les démarches entreprises depuis le 8 septembre, les représentants des personnes handicapées indiquent ne pas avoir encore obtenu de rencontre avec le ministre d'État chargé de la Fonction publique. Ils sollicitent donc une audience pour lui présenter directement leurs préoccupations, lui transmettre les informations nécessaires et contribuer à la recherche de solutions durables en faveur de leur insertion professionnelle. Tout en exprimant leur confiance dans la volonté d'écoute du ministre, ils insistent sur la nécessité de les associer à toute réflexion ou décision touchant à leur avenir professionnel.

« Rien pour nous sans nous », a déclaré Romain Hugues Boukélé. À leurs yeux, l'efficacité des politiques d'inclusion repose sur la participation effective des personnes handicapées à la définition, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures qui les concernent. L'objectif est de faire entendre leur voix et de veiller à ce que leurs réalités soient pleinement prises en compte dans les décisions relatives au recrutement et à l'emploi.

L'Assemblée nationale et le Sénat salués pour leur implication

Les initiateurs du plaidoyer ont également exprimé leur reconnaissance à l'Assemblée nationale et au Sénat pour leur soutien. L'audition du ministre d'État illustre, selon eux, l'attention portée par l'institution parlementaire à leurs préoccupations et rappelle que l'inclusion professionnelle relève d'une responsabilité collective et ne saurait être laissée aux seules organisations qui les représentent.

Les initiateurs encouragent ainsi les parlementaires à poursuivre leur accompagnement, à faciliter le dialogue avec le gouvernement et à contribuer à la concrétisation des engagements annoncés. Cette implication institutionnelle est jugée essentielle pour renforcer la défense des droits des personnes handicapées et favoriser leur participation à la vie économique et sociale.

Au-delà de la Fonction publique, le plaidoyer concerne également le secteur privé. L'accès à l'emploi demeure un enjeu central pour l'autonomie et l'épanouissement des personnes handicapées.