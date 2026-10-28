Sénégal: JOJ - 1 200 lampadaires solaires installés à Saly et Diamniadio pour 1,5 milliard de francs

Diamniadio — L'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER) a installé 1 200 lampadaires solaires à Saly et Diamniadio, pour un investissement global de 1,5 milliard de francs CFA, en vue des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a-t-on appris de son directeur général, Thierno Alia Mbengue.

"Pour les JOJ, nous avons installé au total 1 200 lampadaires solaires répartis entre Saly et Diamniadio, pour un investissement de 1,5 milliard de francs CFA", a-t-il déclaré, mardi, à l'issue d'une visite des installations réalisées dans ces deux localités.

Selon M. Mbengue, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du Programme national d'éclairage public solaire engagé par l'État du Sénégal depuis 2019.

"À terme, avec la troisième phase de ce projet, nous allons installer au total 303 000 lampadaires solaires sur l'ensemble du territoire national, pour un investissement global de près de 390 milliards de francs CFA", a-t-il précisé.

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Le DG de l'ANER s'est dit satisfait de l'état des installations visitées, estimant qu'elles contribueront à améliorer les conditions d'accueil et de sécurité des participants aux JOJ 2026.

"En 25 jours, nous avons pu installer près de 1 200 lampadaires solaires. Nous avons vu comment Diamniadio et Saly sont éclairées, et observé les conditions dans lesquelles nous allons accueillir la jeunesse mondiale", a-t-il déclaré.

Il a salué la mobilisation des équipes techniques et des entreprises intervenues dans l'exécution des travaux, ainsi que l'accompagnement des pouvoirs publics.

Concernant la maintenance des équipements, M. Mbengue a assuré que des dispositions avaient été prises pour garantir leur fonctionnement pendant les Jeux.

"Ces marchés prévoient des pièces de rechange et un volet maintenance. Les équipes sont mobilisées, et toutes les dispositions sont prises pour assurer le suivi et la maintenance des ouvrages dans les meilleures conditions possibles", a-t-il indiqué.

Les JOJ Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, seront le premier événement olympique organisé sur le continent africain.