Afrique: Le continent veut pleinement participer à la définition des orientations économiques du monde

Le chef de l’État burundais Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine (UA), a réaffirmé mercredi à Moscou, l'ambition du continent africain de pleinement participer à la définition des orientations économiques du monde en tant qu'acteur de production, de transformation et d'innovation.

"L'Afrique entend participer pleinement à la définition des orientations économiques mondiales, non pas en tant que simple source de matières premières ou marché de consommation, mais en tant qu'acteur à part entière de la production, de la transformation et de l'innovation", a-t-il notamment indiqué.

Co-présidant l'ouverture officielle du troisième sommet Russie-Afrique à Moscou, avec son homologue russe, le dirigeant burundais soutient que les ressources naturelles, le potentiel agricole, la jeunesse et la créativité légitiment cette ambition et constituent des moteurs de transformation.

"Les ressources du sous-sol africain ne sauraient se réduire à de simples gisements à exploiter. Elles doivent devenir des gages de prospérité et de bien-être pour nos populations", a-t-il défendu.

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Il a ainsi rappelé la volonté du continent africain de mettre en valeur ses richesses suivant une approche qui assure la prospérité économique de ses pays alors que les économies du monde entier exigent une intensification de la prospection, de l'exploration et de l'extraction des ressources minérales.

"Il nous appartient aussi de concilier les besoins de nos économies en ressources minérales avec l'impératif d'une exploitation respectueuse de l'environnement, afin que les richesses d'aujourd'hui profitent également aux générations de demain", a préconisé Évariste Ndayishimiye.

Le président en exercice de l'UA considère que c'est à cette condition que les pays du continent pourront véritablement passer de l'extraction à la prospérité.

Il a ainsi appelé à la valorisation du partenariat russo-africain qui doit dépasser l'échange traditionnel de matières premières pour privilégier la transformation locale, l'industrialisation, le transfert de technologies, le développement des compétences et la création d'emplois.

"Cela suppose l'encouragement des investissements dans l'agro-industrie, l'énergie, les infrastructures de transport, l'industrie et la recherche, de faciliter l'accès de nos produits à nos marchés respectifs", a-t-il martelé.

Cette mutation va, a-t-il ajouté, permettre d'enlever les obstacles injustifiés aux échanges et de promouvoir des partenariats entre entreprises russes et africaines, le tout dans le strict respect des lois et des règlements.