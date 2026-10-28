Sénégal: Vers la mise en place d'une stratégie nationale de financement domestique de la nutrition

Dakar — Le Sénégal travaille à la mise en place d'une stratégie nationale de financement domestique de la nutrition, dans un contexte de raréfaction des ressources tirées de l'aide au développement, a indiqué, mercredi, à Dakar, le secrétaire exécutif du Conseil national de développement de la nutrition (CNDN), Mbaye Sène.

"On ne peut pas, pour exécuter des politiques de nutrition, être fortement dépendant de l'extérieur", a-t-il dit, soulignant la nécessité pour le pays de renforcer la mobilisation de ses ressources internes pour financer durablement les interventions dans ce domaine.

S'exprimant en marge de l'atelier de validation de la feuille de route sur le marquage budgétaire de la nutrition, M. Sène a expliqué que ce mécanisme permettra d'identifier les ressources programmées et effectivement dépensées par les différents ministères et les partenaires au développement.

"Cet outil permettra au Sénégal de disposer d'une meilleure visibilité sur les investissements consacrés à la nutrition, mais également de renforcer la transparence, la redevabilité et le plaidoyer en faveur d'une augmentation des ressources allouées à ce secteur", a-t-il expliqué.

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Parmi les leviers envisagés pour accroître le financement domestique, le secrétaire exécutif du CNDN, logé à la Primature, a cité l'implication des collectivités territoriales, à travers l'inscription de lignes budgétaires dédiées à la nutrition, l'augmentation progressive des allocations des ministères concernés et le renforcement des ressources de la structure.

M. Sène a également plaidé pour une meilleure prise en compte de la dimension nutritionnelle dans l'ensemble des politiques publiques, estimant que tous les secteurs doivent intégrer cette préoccupation dans leurs programmes et projets.

Cette rencontre de trois jours constitue également un cadre de restitution des résultats du Laboratoire de solutions pour le financement de la nutrition, tenu les 1er et 2 octobre 2026 à Accra, au Ghana.

Elle s'inscrit dans le processus d'élaboration du plan triennal 2027-2029 de programmation de la nutrition dans les différents ministères sectoriels, ainsi que dans la mise en oeuvre de la phase pilote du marquage budgétaire de la nutrition au Sénégal.