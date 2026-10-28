Sénégal: L'ANSD mise sur les ONG pour sécuriser la collecte de données

Dakar — Le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Abdou Diouf, a appelé à bâtir "des passerelles solides" avec les organisations non gouvernementales (ONG) et les forces vives de la nation, mercredi, à Dakar, rappelant que la fiabilité des statistiques nationales dépend rigoureusement de la qualité de la collecte de base.

"Cette ouverture est d'autant plus cruciale que le cœur de la collecte, qu'il s'agisse des enquêtes démographiques ou des recensements économiques, repose entièrement sur la collaboration et la confiance des ménages et des entreprises", a-t-il déclaré. D'après Abdou Diouf, l'alliance entre l'ANSD et les ONG et les forces vives de la nation est indispensable pour optimiser la sensibilisation, réussir la collecte de terrain et garantir une compréhension partagée des indicateurs de développement. Il s'exprimait lors d'un atelier de partage et d'échanges destiné aux acteurs de la société civile et portant sur l'accès et l'utilisation des données statistiques nationales.

Le DG de l'ANSD mise sur l'ancrage local des ONG et des acteurs communautaires pour simplifier les données techniques, les transformer en actions concrètes sur le terrain et renforcer l'expertise de la société civile. Devant des chercheurs et des acteurs de la société civile, le patron de l'ANSD a plaidé pour une synergie nationale autour de la donnée statistique, qu'il considère comme un outil de redevabilité et de levier d'émergence pour le pays. "Dans la gouvernance moderne, la statistique joue un rôle essentiel. Elle agit à la fois comme instrument de redevabilité, mais également aussi comme un levier stratégique de conception et de suivi des politiques publiques", a souligné Abdou Diouf.

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Pour le directeur général de l'ANSD, impliquer les ONG en amont est "la clé pour bâtir un climat de confiance" avec les populations et les acteurs économiques, ce qui simplifie le travail de terrain et garantit la qualité des statistiques nationales. Il assure que pour réussir la planification par l'accessibilité, il est urgent de rompre avec l'isolement technique de la statistique, afin que sa compréhension partagée en garantisse l'utilité réelle. "Face à la masse d'informations désormais produites par le secteur privé et le monde associatif, l'ANSD ne se pose plus en détenteur exclusif du savoir, mais en partenaire ouvert", a-t-il expliqué.

Abdou Diouf assure que l'ANSD se positionne aussi comme "le garant de la qualité, prêt à interagir avec ces nouveaux producteurs pour structurer la donnée et la mettre efficacement au service de la collectivité".