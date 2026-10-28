Sénégal: Écoquartiers - L'ADL prévoit la mise en place de 140 écoquartiers au Sénégal (DG)

Dakar — L'Agence de développement local (ADL) prévoit de mettre en place 140 écoquartiers au Sénégal, à raison de dix par région, dont cinq sont déjà réalisés, a indiqué mercredi son directeur général, Diamé Signaté.

"À travers ces initiatives, l'ADL entend installer un cadre permanent de dialogue, de concertation et de partage d'expériences entre les acteurs de proximité, les collectivités territoriales, les services de l'État et les partenaires", a-t-il déclaré.

Diamé Signaté s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de la première édition du forum "Pencum Gox Yi", organisée autour du thème "Gouvernance de proximité et développement durable des quartiers : rôle stratégique des acteurs de proximité dans la mise en place des écoquartiers".

Selon la note conceptuelle présentée à cette occasion, cinq écoquartiers ont déjà été réalisés dans quatre régions sur les 140 prévus, soit environ 4 % de l'objectif fixé.

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Selon Diamé Signaté, la mise en place des écoquartiers nécessite une mobilisation des populations autour de la gestion des déchets, de la préservation des espaces communs et de l'amélioration du cadre de vie. Il a souligné que leur participation doit intervenir à toutes les étapes, de l'identification des priorités à la mise en oeuvre des actions.

Dans cette dynamique, les délégués et conseils de quartier, les brigadiers ainsi que les présidents d'associations sportives et culturelles (ASC) ont un rôle essentiel à jouer, en complémentarité avec les communes et les services compétents, a-t-il relevé.

Le directeur général de l'ADL a précisé que la première édition du forum "Pencum Gox Yi" met l'accent sur la région de Dakar, où les enjeux liés à l'urbanisation, à l'assainissement et à la gestion du cadre de vie sont particulièrement importants. Les enseignements de la rencontre devraient contribuer à étendre progressivement la démarche à d'autres territoires, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et des Collectivités territoriales, Pape Alioune Diouf, a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des acteurs de proximité et de capitaliser les expériences réussies.

M. Diouf, représentant le ministre de tutelle, a rappelé que les défis liés à la gestion des déchets, à l'assainissement, aux inondations, à l'occupation des espaces publics et aux effets du changement climatique affectent directement la santé, la sécurité et la dignité des populations.

"Un écoquartier n'est pas un label. C'est un mode d'organisation durable du cadre de vie", a-t-il souligné, estimant que la réussite de ce projet dépend autant de la qualité des aménagements que de la gouvernance mise en place et de l'entretien des réalisations dans la durée.