Sénégal: Saraya - Un blessé et 6,7 millions CFA emportés dans un braquage d'une base minière de Faranding

Kédougou — Des individus armés ayant fait irruption dans un périmètre minier de Faranding, un village du département de Saraya, dans la région de Kédougou (sud-est), aurait grièvement agressé un ressortissant étranger avant d'emporter, dans leur fuite, une somme de 6,7 millions de francs CFA, dans la nuit de mardi à mercredi, a appris l'APS de source sécuritaire.

"Les faits se seraient produits aux environs de 2 heures du matin dans cette base exploitée par une entreprise chinoise. D'après un témoignage recueilli sur place, six individus armés auraient fait irruption sur les lieux. Ils auraient tiré des coups de feu en l'air avant de contraindre le vigile en poste sur un mirador à descendre, sous la menace de leurs armes", a rapporté un témoin des fala même source.

Elle a confié aux enquêteurs avoir entendu des appels au secours provenant du logement du personnel, où un ressortissant chinois aurait été agressé. Ce n'est qu'après le départ des individus qu'il aurait découvert la victime, blessée.

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"La personne concernée, présentée comme le trésorier de la base et âgée d'une quarantaine d'années, aurait été évacuée pour une prise en charge médicale. Les circonstances exactes de l'agression ainsi que le montant du préjudice restent à confirmer par les investigations", a-t-elle ajouté.

D'après les premières indications, les assaillants, dont le nombre, l'identité et la destination ne sont pas encore connus, auraient emporté 6 700 000 francs CFA dans leur fuite. Ils seraient armés de fusils et d'armes de poing.

Les Forces de défense et de sécurité disent être mobilisées pour les premières constatations et engager des recherches dans la zone.